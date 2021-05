Ölsandunternehmen werden voraussichtlich in zwei Jahren einen Cashflow von 60 Milliarden US-Dollar erwirtschaften: Analyst

KALGARIEN – Es wird erwartet, dass eine Gruppe von fünf großen kanadischen Ölsandunternehmen in den nächsten zwei Jahren einen Free Cashflow von rund 60 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und nur die Hälfte davon für Dividenden und Investitionen ausgibt. Der Rest muss Schulden abbezahlen und mit ihnen teilen Aktionäre.

In einem Bericht sagte der Analyst von ATB Capital Markets, William Lacey, dass die Unternehmen ihre finanzielle Leistung ab dem ersten Quartal 2021 für den Rest des Jahres und bis 2022 voraussichtlich in Pfund Sterling verdoppeln werden, vorausgesetzt, die Ölpreise für West Texas Intermediate liegen weiterhin nahe bei US-Dollar 60. pro Fass.

Es wird erwartet, dass die fünf Unternehmen Canadian Natural Resources Ltd., Suncor Energy Inc., Imperial Oil Ltd., Cenovus Energy Inc. und MEG Energy Corp. 59 Milliarden US-Dollar mehr in bar einbringen als sie für den Betrieb ausgeben Davon entfallen rund 23,2 Milliarden US-Dollar auf Kapitalbudgets und rund 9 Milliarden US-Dollar auf Dividenden.

Der Bericht besagt, dass rund 26,8 Milliarden US-Dollar übrig bleiben werden, um Schulden abzuzahlen, Aktien zur Annullierung zurückzukaufen und sie zur Erhöhung der Dividenden zu verwenden.

Laut Lacey haben alle fünf Unternehmen konsequent Schulden- und Aktionärsrenditeziele für alle kurzfristigen Cashflows festgelegt, anstatt Ausgaben für die organische Steigerung der Produktion oder durch den Kauf anderer Unternehmen oder Vermögenswerte zu tätigen.

Dem Bericht zufolge sind kanadische Unternehmen im Vergleich zu ihren amerikanischen Konkurrenten für Investoren attraktiv, da sie sich stärker auf die Ölförderung konzentrieren.

„Unter der Annahme, dass die WTI-Preise weiterhin bei etwa 60 USD pro Barrel liegen, glauben wir, dass die Kombination aus hohen Free Cashflow-Renditen und ungewöhnlich niedrigen (Aktien-) Bewertungen für allgemeine Anleger zu attraktiv sein wird, um darüber hinaus zu schauen, insbesondere angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks und die daraus resultierende Rotation in Richtung Sachanlagen “, schließt der Bericht.