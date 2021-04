Novak Djokovics Bruder hofft, Roger Federer vor dem Rücktritt der Serbian Open begrüßen zu können

Roger Federer hat jedem der Turniere, an denen er teilgenommen hat, dauerhaften Glamour verliehen. Kein Wunder also, dass Djordje Djokovic, der neue Turnierdirektor der Serbian Open, hofft, den Schweizer Maestro in Belgrad zu sehen.

Vor kurzem drückte der ehemalige serbische Tennisspieler und Bruder von Novak Djokovic, Djordje, seine Bewunderung für Federer aus. Er erwähnte jedoch bedauerlicherweise, dass sie ihn dieses Jahr nicht einladen konnten.

Djordje Djokovic möchte Roger Federer mindestens einmal begrüßen

Die Serbian Open wurden zuletzt 2012 ausgerichtet und kehren nun zur ATP Tour zurück. Daher wurde das meiste Geld für die Vermarktung des Turniers ausgegeben, erklärte Djordje. Außerdem konnten sie den 20-fachen Grand-Slam-Champion Roger Federer nicht einladen.

„Wir mussten das Geld umgekehrt verteilen, um es zu verbreiten, aber wir hoffen, Federer in den kommenden Jahren in Belgrad zu sehen. Ich hoffe aufrichtig, dass wir ihn mindestens einmal begrüßen können, bevor er seine Karriere beendet. Wir werden ihn nächstes Jahr einladen, das kann ich Ihnen versprechen. “” serbisch sagte.

Federers Teilnahme an Belgrad scheint möglich, da er auch seine Teilnahme an Basel 2022 bestätigt hat. Dennoch wäre es interessant zu sehen, ob er den Vorschlag annimmt oder nicht.

Interessanterweise konnten die Serbian Open Österreichs Nummer 4 der Welt, Dominic Thiem, für dieses Jahr gewinnen. Sein Vater, Wolfgang Thiem, hat bekannt gegeben, dass er auf Geheiß von Novak Djokovic seine Titelverteidigung bei den Barcelona Open ausgelassen hat.

Das Belgrader Peloton umfasst Djokovic, Thiem, Matteo Berrettini und Gael Monfils unter den Top 20. Das Turnier findet vom 19. bis 25. April 2021 statt.

Welches Turnier spielen Djokovic und Federer als nächstes?

Bevor Novak in Belgrad spielt, wird er ab dem 11. April um den Titel des Monte-Carlo Masters kämpfen. Mit Ausnahme von Federer und Thiem werden alle Top 10 Spieler in Monaco spielen.

Federer wird jedoch wieder bei den Mutua Madrid Open 2021 sein, die für Ende April geplant sind. In Madrid werden die Big Three nach den Australian Open 2020 zusammenstoßen.

Federers Fans hoffen, ihn in so vielen Turnieren wie möglich spielen zu sehen, und er wird es auch tun. Aber er hat sein Ziel strategisch auf die Olympischen Spiele in Wimbledon und Tokio in diesem Jahr ausgerichtet.

Mal sehen, wie viele andere herrliche Erinnerungen der Schweizer Maestro hinterlässt, bevor er seinen Schläger aufhängt. Glaubst du, er wird seinen 21. Grand Slam gewinnen, bevor er in den Ruhestand geht?

