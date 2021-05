NL erweitert die Beschränkungen, da der COVID-Ausbruch in Zentral-Neufundland zunimmt

Neufundland und Labrador haben am Montag die Beschränkungen der öffentlichen Gesundheit in Zentral-Neufundland ausgeweitet, da ein Ausbruch, an dem jetzt die Ausbreitung der Gemeinschaft beteiligt ist, eine größere Region bedroht.

Alle Gemeinden entlang des Trans-Canada Highway von Gambo nach Badger sowie Gemeinden entlang der Autobahnen 320, 330, 340 und 350 – einschließlich Gander und Grand Falls-Windsor, den größten Städten in der Region – werden aufgerüstet das Datum des Inkrafttretens sofort. Die vier regionalen Autobahnen verbinden New-Wes-Valley, Gander Bay, Twillingate und Botwood.

“Wir hoffen das wirklich durch Putten [this order] an Ort und Stelle, dass wir es nicht erweitern müssen, und wenn wir es heute bis zu diesem Grad erweitern, wird es helfen, die Dinge unter Kontrolle zu halten und uns wirklich, wirklich helfen zu können, es zu kontrollieren, um diese Übertragung zu stoppen “, sagte der Chief Medical Officer von Gesundheit Dr. Janice Fitzgerald sagte Reportern in einem Briefing am Montagmorgen.

Unterhalb der Alarmstufe 4, Als zweit strengste Stufe der Pandemie-Management-Anordnungen in NL können wichtige Geschäfte geöffnet bleiben, aber Restaurants können keine Mahlzeiten im Innenbereich anbieten. Bars, Turnhallen, Schwimmbäder und Arenen müssen geschlossen bleiben. Beerdigungen, Hochzeiten und andere Dienstleistungen sind auf 10 Personen begrenzt.

Am Montag wurden fünf neue Fälle gemeldet. Es gibt auch 11 vermutete positive Fälle und einen wahrscheinlichen Fall.

Vier der am Montag angekündigten neuen Fälle stehen im Zusammenhang mit dem Cluster, der letzte Woche im Gebiet von Lewisporte ausgebrochen ist. Einer ist eine Person zwischen 20 und 39 Jahren, der andere ist eine Person in den Vierzigern und der andere ist eine Person in den Fünfzigern. Der vierte Fall ist eine Frau aus der Eastern Health Region, die über 70 Jahre alt ist. Laut einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums steht sie in engem Kontakt mit einem zuvor bekannten Fall im Zusammenhang mit dem Cluster.

Der fünfte neue Fall ist eine Person in den Vierzigern in der Region Eastern Health und bezieht sich auf Reisen.

Die Chefarztin für Gesundheit, Dr. Janice Fitzgerald, sagte am Montag, sie hoffe, dass die erweiterte Sperrzone eine weitere Ausbreitung verhindern würde. (Regierung von Neufundland und Labrador)

Es gibt jetzt 33 bestätigte Fälle im Zusammenhang mit dem zentralen Neufundland-Cluster, weitere Ergebnisse stehen noch aus. Die Ermittler haben noch keine Quelle identifiziert.

Im Rahmen der laufenden Untersuchung bittet die öffentliche Gesundheit jeden, der am Sonntag die U-Bahn in der Hamlyn Road in St. John’s besucht hat, Vorkehrungen für einen COVID-19-Test zu treffen.

Das Gesundheitsamt sagte, dass Personen, die das Restaurant besucht haben und derzeit Symptome zeigen, sich bis zu 24 Stunden nach der Besserung ihrer Symptome selbst isolieren und ein negatives Testergebnis erhalten sollten.

Personen, die das Restaurant besucht haben und derzeit keine Symptome haben, müssen sich erst dann selbst isolieren, wenn sie ein negatives Testergebnis erhalten.

“Während sie auf das Ergebnis ihres Tests warten, sollten sie auf Symptome achten und isolieren, wenn sich Symptome entwickeln”, sagte das Gesundheitsministerium.

Drei Menschen haben sich seit Sonntag von COVID-19 erholt und 89 aktive Fälle in der Provinz hinterlassen. Wegen des Virus sind vier Personen im Krankenhaus.

Während der Notfallbesprechung am Montag sagte Fitzgerald, dass die Reise von und nach der Region nur auf wesentliche Reisen beschränkt sein sollte.

Bisher wurden 141.787 Personen getestet.

Das Virus verbreitet sich durch Sport, Versammlungen

Fitzgerald sagte, dass diejenigen, die für das lange Wochenende am Victoria Day in das Gebiet gereist sind, das jetzt in Alarmstufe 4 enthalten ist, nach Hause zurückkehren können, aber zwei Wochen lang auf Symptome achten und sich testen lassen sollten, wenn sie Symptome des Virus zeigen.

Der Cluster entwickelt sich immer noch weiter, sagte Fitzgerald, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sich das Virus durch gesellschaftliche Zusammenkünfte und Sportveranstaltungen verbreitet.

Sie sagte, die Schulen in der Region seien wegen beruflicher Entwicklungstage geschlossen, was die Ausbreitung des Virus auf die Schulen verhindere.

Der anglophone Schulbezirk von Neufundland und Labrador hält Schulen in Alert Level 4-Gemeinden dienstags und mittwochs geschlossen. Insgesamt 36 Schulen gehören zu den Schulen, die geschlossen bleiben. Eine vollständige Liste kann sein hier gesehen.

“Obwohl die öffentliche Gesundheit zu diesem Zeitpunkt nicht ausdrücklich empfohlen hat, den Unterricht im Klassenzimmer auszusetzen, werden diese Maßnahmen aus Distriktperspektive ergriffen, um betriebliche Probleme zu lösen, die im Zusammenhang mit Lehrpersonal und Personal auftreten können. Unterstützung, die direkt von der Selbstisolierung der öffentlichen Gesundheit empfohlen wird.” Die NLESD sagte in einer Pressemitteilung.

Der Schulbezirk sagte, dass die Schüler am Dienstag Lernmaterialien von ihren Schulen sammeln können und der Online-Unterricht am Mittwoch stattfinden wird. Der Distrikt sagte, es wird erwartet, dass der persönliche Unterricht am Donnerstag wieder aufgenommen und am Mittwoch aktualisiert wird.

Basierend auf dem bisherigen Screening scheinen Fälle, die mit dem Cluster verbunden sind, nicht zu den Varianten B117, B1351 oder P1 zu gehören, sagte Fitzgerald, aber die öffentliche Gesundheit wartet auf Tests, um festzustellen, ob es sich zum ersten Mal in Indien um eine identifizierte Variante handelt . .

Dr. Janice Fitzgerald spricht am Montag während einer Notfallbesprechung zu COVID-19 mit Reportern 6:14

Gesundheitsminister John Haggie sagte, dass am Montag Tests in Lewisporte sowie in Gander und Grand Falls-Windsor durchgeführt wurden. Es gibt auch eine Option, die Tests am Dienstag zu erweitern, sagte er, und die öffentliche Gesundheit und die Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Standorte.

“Die Herausforderung besteht darin, dass ihre Kontakte über ein weites geografisches Gebiet verteilt sind”, sagte Haggie. “Es gibt Sportveranstaltungen, Familientreffen und gesellschaftliche Veranstaltungen, die zu einer Liste von wahrscheinlich 300 Kontakten geführt haben.”

Er stellte fest, dass es sich bei den Beamten um eine “junge” Gruppe mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren handelt. In Zukunft müssten die von Sportverbänden vorgelegten Pläne für die Rückkehr zum Spiel möglicherweise angepasst werden, fügte er hinzu.

“Ich denke, die Herausforderung besteht manchmal nicht im Sport, sondern in dem, was vor und nach dem Sport passiert”, sagte Haggie.

Es ist noch nicht bekannt, wie viele infizierte Menschen eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben, sagte Fitzgerald.

“Es ist von großem Interesse für uns. Wenn sich herausstellt, dass dies eine Variante ist … sind wir sehr daran interessiert, wie der Impfstoff dazu beitragen kann, die Ausbreitung zu verhindern.”

Lange Warteschlangen zum Testen in Lewisporte

Das Gesundheitsministerium meldete am Sonntag 23 neue Fälle, die höchste eintägige Arbeitsbelastung seit mehr als drei Monaten.

Die Forderung nach verstärkten Community-Tests in der Region Lewisporte veranlasste Central Health außerdem, am Sonntagabend eine Mitteilung zu veröffentlichen, in der behauptet wurde, sie habe alle aktuellen Zeitfenster gefüllt und diejenigen, die Tests benötigen, auf eine Warteliste gesetzt. Die Gesundheitsbehörde sagte, sie werde später in der Woche weitere Kliniken eröffnen, um die Nachfrage zu befriedigen.

Der Bürgermeister von Summerford, Kevin Barnes, bemerkte, dass sich die Bewohner am Wochenende stundenlang für eine Probe in Lewisportes einziger Klinik angestellt hatten, wobei einige von ihnen sich weigerten, ohne überhaupt zu testen.

“Es hätte in verschiedenen Bereichen gemacht werden können”, sagte er. “Wir waren unvorbereitet … Ich glaube nicht, dass wir wirklich auf eine Situation dieser Größenordnung in diesem Bereich vorbereitet waren.”

Barnes beschrieb einen Anflug von Angst in der Stadt und sagte, dass die meisten Einheimischen in der Nähe von zu Hause bleiben.

“Sie wissen noch nicht, wie weit es geht”, sagte er.

Sehen Sie sich das Briefing vom 24. Mai an:

In Lewisporte sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Krista Freake, die Stadt insgesamt habe sich “gut bewegt” in Richtung der Beschränkungen der Alarmstufe 4, wobei Unternehmen Kapazitäten schließen oder reduzieren.

“Die Leute haben dies schnell getan und sind bestrebt, das Richtige zu tun, um … diesen Virus einzudämmen”, sagte Freake.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens bitten außerdem jeden, der am Mittwoch oder Donnerstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr oder am Freitag zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr in einer Loblaws-Apotheke im Lebensmittelgeschäft in der 252 Main Street in Lewisporte gearbeitet oder diese besucht hat, einen Test zu organisieren.

Die öffentliche Gesundheit sagte, die mögliche Exposition sei im Rahmen ihrer Untersuchung des Clusters entdeckt worden.