Nierenarzt Kadri steht vor Proben, Anklage wegen „schändlichen, unehrenhaften oder unprofessionellen“ Verhaltens

Der belagerte Nierenspezialist Dr. Albert Kadri wird in einer Anhörungsbekanntmachung des Disziplinarkomitees des College of Physicians and Surgeons in Ontario, das befugt ist, seine medizinische Zulassung zu widerrufen, wegen schändlichen, unehrenhaften oder unprofessionellen Verhaltens angeklagt.

Das Gutachten wurde am 7. Mai veröffentlicht, am selben Tag, an dem Kadri strengen neuen Praxisbeschränkungen unterworfen wurde, die ihn vom Praktizieren abhalten, es sei denn, er erfüllt strenge neue Anforderungen, einschließlich des Transfers von allen Nierenpatienten mit bestimmten Erkrankungen – einschließlich Dialysepatienten – aus ihre Pflege und im regionalen Nierenprogramm.

“DR. Kadri ist inkompetent und / oder hat es versäumt, den Standard der Berufsausübung in seiner Patientenversorgung aufrechtzuerhalten “, behauptet die Anhörungsbekanntmachung.

Mehrere der Anklagen wegen beschämenden, unehrenhaften oder unprofessionellen Verhaltens beziehen sich auf seine angebliche Nichteinhaltung ähnlicher Praxisbeschränkungen, die das College im Juli letzten Jahres erlassen hatte. Er wird auch beschuldigt, nicht an der Untersuchung des Kollegiums mitgearbeitet zu haben.