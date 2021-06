NHL gibt Zeitplan für das Stanley-Cup-Finale 2021 bekannt

Zum ersten Mal seit 28 Jahren haben die Montreal Canadiens das Stanley-Cup-Finale erreicht.

Nachdem Montreal die Vegas Golden Knights mit einem spektakulären Overtime-Sieg in Spiel 6 ihrer Drittrundenserie besiegt hat, wartet Montreal nun auf den Sieger von Spiel 7 am Freitag zwischen den Tampa Bay Lightning und den New York Islanders, um zu sehen, wo sie sich ergeben werden zum Start in die Endrunde.

Während sie darauf wartete, den Gegner der Canadiens zu kennen, gab die NHL am Freitag den vollständigen Zeitplan für das Stanley-Cup-Finale bekannt. Der Puck fällt im Cup-Finale am Montag, 28. Juni in Tampa oder New York, und ein mögliches Spiel 7 würde bei Bedarf am Sonntag, 11. Juli, ausgetragen.

Nachfolgend finden Sie den vollständigen Zeitplan für das Stanley-Cup-Finale.

Streamen Sie jedes Stanley Cup Playoff-Spiel live und ohne Unterbrechung. Holen Sie sich außerdem den NHL Draft, Free Agency, Blue Jays und MLB, NBA Playoff-Spiele und mehr.

Montreal Canadiens vs. Tampa Bay Lightning / New York Islanders

Spiel 1: Mo 28. Juni

Montreal @ Tampa Bay / New York, 20:00 Uhr ET / 17:00 Uhr PT

Spiel 2: Mittwoch, 30. Juni

Montreal @ Tampa Bay / New York, 20:00 Uhr ET / 17:00 Uhr PT

Spiel 3: Fr 2. Juli

Tampa Bay / New York @ Montreal, 20:00 Uhr ET / 17:00 Uhr PT

Spiel 4: Mo, 5. Juli

Tampa Bay / New York @ Montreal, 20:00 Uhr ET / 17:00 Uhr PT

* Spiel 5: Mittwoch, 7. Juli

Montreal @ Tampa Bay / New York, 20:00 Uhr ET / 17:00 Uhr PT

* Spiel 6: Fr 9. Juli

Tampa Bay / New York @ Montreal, 20:00 Uhr ET / 17:00 Uhr PT

* Do 7.: So 11. Juli

Montreal @ Tampa Bay / New York, 19:00 Uhr ET / 16:00 Uhr PT

* Wenn erforderlich