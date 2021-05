New Brunswick meldet am Donnerstag sieben neue Fälle von COVID-19; 117 aktive Infektionen bleiben bestehen

Halifax – New Brunswick wird am Donnerstag sieben neue Fälle von COVID-19 melden.

Zwei der Fälle befinden sich im Gebiet Moncton (Zone 1) der Provinz und betreffen:

ein Individuum in seinen Vierzigern

ein Individuum in seinen Sechzigern

Die beiden Fälle in Zone 1 sind enge Kontakte zu zuvor gemeldeten Fällen.

Zwei der Fälle vom Donnerstag befinden sich in der Region Fredericton (Zone 3) und betreffen:

eine Person unter 19 Jahren

ein Individuum in den Dreißigern

Diese beiden Fälle sind enge Kontakte zu zuvor gemeldeten Fällen.

Zwei Fälle befinden sich in der Gegend von Bathurst (Zone 6) und betreffen zwei Personen in den Zwanzigern. Einer dieser Fälle ist reisebezogen, während der andere in engem Kontakt steht.

Ein Fall betrifft die Region Miramichi (Zone 7) und betrifft eine Person in den Zwanzigern. Dieser Fall wird nach Angaben der öffentlichen Gesundheit noch untersucht.

“Da es in unserer Provinz weiterhin Varianten gibt, müssen alle wachsam bleiben und die Richtlinien für die öffentliche Gesundheit befolgen, einschließlich derjenigen, die geimpft wurden”, sagte Dr. Jennifer Russell, Chief Medical Officer of Health. “Wenn Sie Symptome haben, ermutige ich Sie, sich testen zu lassen.”

Sechs zuvor gemeldete Fälle gelten nach Angaben von Gesundheitsbehörden nun als gelöst, und die Gesamtzahl der aktiven Fälle steigt auf 117.

NB COVID-19-DATENFALL

New Brunswick hat seit Beginn der Pandemie 2.098 Fälle von COVID-19 registriert.

Insgesamt haben sich 1.937 Menschen erholt und 43 Menschen sind in der Provinz an den Folgen von COVID-19 gestorben.

Insgesamt sind derzeit sieben Personen im Krankenhaus; Sechs dieser Patienten werden in New Brunswick ins Krankenhaus eingeliefert, zwei auf Intensivstationen. Ein Patient wird außerhalb von New Brunswick ins Krankenhaus eingeliefert.

Nach Angaben der öffentlichen Gesundheit wurden am Mittwoch in New Brunswick 1.581 Tests durchgeführt, seit Beginn der Pandemie insgesamt 319.871.

Die Anzahl der Fälle verteilt sich auf die sieben Gesundheitszonen von New Brunswick:

Zone 1 – Moncton-Gebiet: 422 bestätigte Fälle (15 aktive Fälle)

Zone 2 – Saint John Gebiet: 291 bestätigte Fälle (20 aktive Fälle)

Zone 3 – Fredericton Gebiet: 332 bestätigte Fälle (53 aktive Fälle)

Zone 4 – Region Edmundston: 751 bestätigte Fälle (4 aktive Fälle)

Zone 5 – Region Campbellton: 185 bestätigte Fälle (1 aktiver Fall)

Zone 6 – Region Bathurst: 82 bestätigte Fälle (19 aktive Fälle)

Zone 7 – Region Miramichi: 35 bestätigte Fälle (5 aktive Fälle)

Für eine volle Liste möglicher COVID-19-Expositionen in New Brunswick, Bitte beachten Sie die Seite auf der Website der Provinzregierung.

AKTUALISIERUNG VON IMPFSTOFFEN

Laut New Brunswick COVID-19 Online-DashboardIn der Provinz wurden 385.958 Dosen des COVID-19-Impfstoffs verabreicht.

Etwa 50,7 Prozent der impfstofffähigen Bevölkerung der Provinz haben mindestens eine Dosis erhalten – darunter mehr als 350.000 Menschen.

“In vier der sieben Gesundheitszonen der Provinz sind inzwischen mehr als 50 Prozent der Bevölkerung geimpft”, schrieb die Provinz in einer Erklärung.

Laut der öffentlichen Gesundheit hatte New Brunswick den höchsten Prozentsatz seiner Bevölkerung, der in den Maritimes geimpft wurde.

NEUER BRUNSWICK IN DER GELBEN ZONE

Ganz New Brunswick ist derzeit in der Gelbpegel Einschränkungen gemäß der verbindlichen Verordnung der Provinz.