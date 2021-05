Neues Gundam Seed-Projekt erscheint im Juli

Eine Ankündigung über eine neue Gundamsamen Das Projekt wird Ende Juli erscheinen. Die Informationen zum Projekt sind jedoch äußerst erschreckend. Die einzige derzeit bekannte Information ist, dass eine kommende Ausgabe des Monthly Gundam Ace Magazins weitere Details über das Projekt enthüllen wird. [Thanks, Ryokutya2089!]

Wie bereits erwähnt, bleiben Details rar, bis mit der Veröffentlichung der genannten Magazinausgabe weitere Informationen bereitgestellt werden. Darüber hinaus gibt nichts an, was dies neu ist Gundamsamen Projekt wird sein. Das Leck erwähnt jedoch, dass es kein neuer Manga zu sein scheint.

In verwandten Nachrichten viele Gundam Inhalte wurden in den letzten Monaten veröffentlicht oder gehänselt. Im April 2021 wurden die Mitarbeiter des nächsten Live-Action Gundam Film wurde vorgestellt. In der kommenden Netflix-Adaption der Serie wird Jordan Vogt-Roberts die Hauptrolle spielen. Vogt-Roberts wird den Film inszenieren und produzieren. Informationen über den Film sind noch begrenzt. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Bogen oder welche Serie im Live-Action-Film angepasst wird.

Außerdem wurde im Mai 2021 der Soundtrack von Mobiler Anzug Gundam: Char Counterattack wurde bei veröffentlicht Spotify und iTunes. Verbraucher können senden Soundtrack auf beiden Plattformen. Der Soundtrack enthält insgesamt fünfzehn Songs aus Char Gegenangriff.