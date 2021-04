Neues Foto von Prinz Louis zu seinem Geburtstag veröffentlicht

Die Cambridges veröffentlichen traditionell Fotos, die Kate anlässlich der Geburtstage ihrer Kinder gemacht hat. Louis ‘Geburtstagsmaterial im letzten Jahr zeigte, wie er an einem Kunstprojekt arbeitete.

Der kleine Prinz, der am Freitag drei Jahre alt wird, ist das jüngste der drei Kinder des königlichen Paares – Prinz George ist 7 und Prinzessin Charlotte ist 5.

Prinz William und Kate Middleton, auch bekannt als Herzog und Herzogin von Cambridge, veröffentlichten am Donnerstag an seinem dritten Geburtstag ein neues Foto ihres Sohnes Prinz Louis von Cambridge.

In der Tat sah die Öffentlichkeit im Jahr 2020 mehr Cambridge-Kinder als in jedem anderen Jahr zuvor.

Will und Kate haben ein offizielles Video veröffentlicht, in dem George, Charlotte und Louis an einer nationalen Veranstaltung teilnehmen. “Klatschen Sie für BetreuerVeranstaltung zu Ehren der Mitarbeiter des Nationalen Gesundheitsdienstes.