Neuer COVID-19-Fall wurde am Montag auf Prince Edward Island bestätigt

Das Chief Public Health Office von Prince Edward Island kündigte einen neuen Fall von COVID-19 an

Die Person ist in den Vierzigern und vor kurzem außerhalb des atlantischen Kanadas gereist, heißt es in einer schriftlichen Erklärung der Provinz am Montagnachmittag.

Die Person isoliert sich selbst und wird täglich von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens überwacht.

Zu diesem Fall gibt es eine Benachrichtigung über die Exposition während des Fluges. Jeder, der am 11. Mai mit Air Canada Flug 8012 von Montreal nach Charlottetown gereist ist, sollte bereits Selbstisolations- oder Arbeitsisolationsprotokolle befolgen, sich jetzt aber noch genauer auf Symptome von COVID-19 überwachen. In diesem Fall sollte die betroffene Person in eine Testklinik gehen und sich selbst isolieren, bis das Testergebnis negativ ist.

Prince Edward Island hat seit Beginn der Pandemie im März 2020 derzeit neun aktive Fälle von COVID-19 und 192 positive Fälle.

Dr. Heather Morrison, die Beamtin der Provinz für öffentliche Gesundheit, wird sie voraussichtlich am Dienstag um 11:30 Uhr regelmäßig über COVID-19 informieren.

Symptomerinnerung

Zu den Symptomen von COVID-19 können gehören:

Fieber.

Husten oder Verschlechterung eines früheren Hustens.

Möglicher Geschmacks- und / oder Geruchsverlust.

Halsentzündung.

Neue oder verschlechterte Müdigkeit.

Kopfschmerzen.

Kurzatmigkeit.

Laufende Nase.

