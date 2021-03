Neuer Coronavirus-Stamm in Indien entdeckt

In Indien wurde ein neuer Coronavirus-Stamm entdeckt. Ankündigung des Gesundheitsministeriums des Landes Mittwoch, aber Beamte müssen noch feststellen, ob die Variante zu einem Ausbruch von Fällen im Land beiträgt.

Die Analyse von Proben aus dem Bundesstaat Maharashtra ergab, dass der Prozentsatz der Proben mit zwei spezifischen Mutationen gestiegen ist, schrieb das Gesundheitsministerium. Die Mutationen, die sich in etwa 15 bis 20% der getesteten Proben manifestierten, stimmten mit keiner zuvor katalogisierten Variante überein, stellte er fest.

Nach Angaben der Associated PressDer Staat macht über 60 Prozent aller aktiven Fälle in Indien aus.

Die neue Variante weist zwei Mutationen im stacheligen Protein auf, mit denen sich das Virus an Zellen bindet, sagte Dr. Rakesh Mishra, Direktor des Zentrums für Zell- und Molekularbiologie in Indien, eines von 10 Forschungsinstituten, die das Virus sequenzieren AP.

Mishra fügte hinzu, dass diese genetischen Unterschiede besorgniserregend sein könnten, da sie dazu beitragen könnten, die Infektiosität zu erhöhen und dem Virus zu helfen, dem Immunsystem zu entkommen.

Neben der neuen Variante wurden bei der Sequenzierung in Indien auch Stämme aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien nachgewiesen, so das Gesundheitsministerium. Die am weitesten verbreitete Variante des Landes sei die britische Variante, fügte er hinzu.

Gesundheitsbeamte und Experten haben die Menschen jedoch aufgefordert, die Varianten nicht mit dem Anstieg der Infektionen in Indien in Verbindung zu bringen, so der AP.

Gemäß Daten der WeltgesundheitsorganisationDie Zahl der Coronavirus-Fälle in Indien nahm im Februar zu, nachdem sie mehrere Monate lang abgenommen hatten. Laut WHO meldete das Land am Dienstag 40.715 bestätigte Fälle und 275 Todesfälle.

Gesundheitsbeamte sind jetzt besorgt über die bevorstehenden Frühlingsfestivals in Indien, berichtete der AP. Die Regierung hat die Staaten aufgefordert, Beschränkungen aufzuerlegen, aber viele Prominente haben Distanzierungs- und Virenprotokolle ignoriert, stellte der Nachrichtendienst fest.

The Hill hat die Weltgesundheitsorganisation um einen Kommentar gebeten.