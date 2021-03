Neue Studie wirft Zweifel an der Zusammensetzung von 70% unseres Universums auf

1572 entdeckte der dänische Physiker Tycho Brahe diese Supernova namens Stella Nova. Durch die Messung der Entfernung dieser Supernova und anderer Novas gelangten die Forscher später zu dem Schluss, dass sich das Universum ständig ausdehnt und sich beschleunigt. Bildnachweis: NASA / CXC / SAO



Bisher glaubten die Forscher, dass dunkle Energie fast 70% des sich ständig beschleunigenden und ausdehnenden Universums ausmacht.





Dieser Mechanismus ist seit vielen Jahren mit der 1917 von Einstein entwickelten sogenannten kosmologischen Konstante verbunden, die sich auf eine unbekannte abstoßende kosmische Kraft bezieht.

Aber weil die kosmologische Konstante-bekannt als dunkle Energie– kann nicht direkt gemessen werden, viele Forscher, darunter auch Einstein, haben seine Existenz in Frage gestellt – ohne eine tragfähige Alternative anbieten zu können.

Bis jetzt. In einer neuen Studie von Forschern der Universität Kopenhagen, a Modell- wurde getestet, die dunkle Energie durch dunkle Materie in Form von Magnetkräften ersetzt.

“Wenn das, was wir herausgefunden haben, richtig ist, würde dies unsere Überzeugung verärgern, dass das, was wir dachten, 70% davon ist Universum existiert nicht wirklich. Wir haben die Dunkle Energie aus der Gleichung entfernt und einige weitere Eigenschaften für die Dunkle Materie hinzugefügt. Es scheint die gleiche Auswirkung auf die Expansion des Universums zu haben wie die Dunkle Energie “, sagt Steen Harle Hansen, außerordentlicher Professor am DARK Cosmology Center am Niels Bohr Institute.

Das Universum entwickelt sich ohne dunkle Energie nicht anders

Das übliche Verständnis der Verteilung der Energie des Universums besteht darin, dass sie aus 5% normaler Materie, 25% dunkler Materie und 70% dunkler Energie besteht.

Im neuen Modell der UCPH-Forscher erhält der 25% ige Anteil der Dunklen Materie besondere Eigenschaften, die die 70% ige Dunkle Energie überflüssig machen.

„Wir wissen nicht viel über dunkle Materie, außer dass es sich um ein schweres, langsames Teilchen handelt. Aber dann haben wir uns gefragt: Was ist, wenn dunkle Materie eine dem Magnetismus analoge Qualität hat? Wir wissen, dass normale Teilchen, wenn sie sich bewegen, Magnetismus erzeugen. Und Magnete ziehen andere Magnete an oder stoßen sie ab – was ist, wenn dies im Universum geschieht? Dass diese ständige Ausdehnung der Dunklen Materie durch irgendeine Art von erfolgt Verpflichten? Fragt Steen Hansen.

Ein Computermodell testet dunkle Materie mit einer Art magnetischer Energie

Hansens Frage diente als Grundlage für das neue Computermodell, in dem die Forscher alles, was sie über das Universum wissen, einbezogen haben – einschließlich der Schwerkraft, der Expansionsgeschwindigkeit des Universums und X, der unbekannten Kraft, die das Universum erweitert.

„Wir haben ein Modell entwickelt, das davon ausgeht, dass Teilchen der Dunklen Materie eine Art Magnetkraft haben, und die Auswirkungen dieser Kraft auf das Universum untersucht. Es stellt sich heraus, dass dies genau den gleichen Effekt auf die Expansionsgeschwindigkeit der Universität haben würde. Wie wir aus der dunklen Energie wissen “, sagt Steen Hansen.

Es gibt jedoch noch viel über diesen Mechanismus, was von Forschern noch nicht verstanden wurde.

All dies muss in besseren Modellen überprüft werden, die mehr Faktoren berücksichtigen. Wie Hansen sagt:

„Ehrlich gesagt war unsere Entdeckung vielleicht nur ein Zufall. Aber wenn nicht, ist es wirklich erstaunlich. Es würde unser Verständnis der Zusammensetzung des Universums und der Gründe, warum es sich entwickelt, verändern. D ‘nach unserem aktuellen Wissen, unseren Ideen weiter schwarze Materie mit einer Art magnetischer Kraft und der Idee der Dunkelheit Energie sind genauso wild. Nur detailliertere Beobachtungen bestimmen, welches dieser Modelle am realistischsten ist. Es wird also unglaublich spannend sein, unser Ergebnis erneut zu testen.

Mehr Informationen:

Karoline Loeve et al. Kohärenzanalyse einer von der Geschwindigkeit der Dunklen Materie abhängigen Kraft als Alternative zur kosmologischen Konstante, arXiv: 2102.07792 [astro-ph.CO] Karoline Loeve et al. Kohärenzanalyse einer von der Geschwindigkeit der Dunklen Materie abhängigen Kraft als Alternative zur kosmologischen Konstante, arXiv: 2102.07792 [astro-ph.CO] arxiv.org/abs/2102.07792

Zur Verfügung gestellt von

Universität Kopenhagen