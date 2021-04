Netflix erhält exklusive Streaming-Rechte für zukünftige Sony-Filme

GlobeNewswire

24 KINDER DER WELT NAMEN FINALISTEN IM LIONS CLUBS INTERNATIONAL PEACE POSTER CONTEST

Yue Zheng, ein 13-jähriges Mädchen aus Dalian, China, hat eine Vision davon, wie Frieden aussieht. Zheng erweckte diese Vision durch seine Kunst zum Leben und brachte ihm den Hauptpreis beim internationalen Friedensplakatwettbewerb der Lions Clubs ein. Oak Brook, 10. April 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Yue Zheng, ein 13-jähriges Mädchen aus Dalian, China, hat eine Vision davon, wie Frieden aussieht. Zheng erweckte diese Vision durch seine Kunst zum Leben und brachte ihm den Hauptpreis beim internationalen Friedensplakatwettbewerb der Lions Clubs ein. Zheng war einer von 600.000 Teilnehmern weltweit an dem jährlichen Friedensplakatwettbewerb, der von lokalen Lions-Clubs gesponsert wird und jungen Menschen im Alter von 11 bis 13 Jahren die Möglichkeit bietet, ihre Vision vom Weltfrieden durch Kunst zu teilen. „Bei der Gestaltung meiner Kunstwerke habe ich zuerst darüber nachgedacht, wie ich‚ Dienst ‘und ‚Frieden’ darstellen kann“, sagte Zheng. „In meinem Poster zeige ich, wie Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Altersgruppen und künstlicher Intelligenz zusammen eine Friedenstaube durch das Format des Bauens mit Bausteinen schaffen würden. Die Friedenstaube öffnet ihre Flügel und fliegt zum Himmel, in der Hoffnung, dass alle harmonisch miteinander auskommen und alle Arten von Diensten gemeinsam erbringen können, um Frieden zu erreichen. Das Gewinnerplakat wurde aufgrund seiner Originalität, seines künstlerischen Werts und seiner Darstellung des Wettbewerbsthemas „Frieden durch Dienst“ ausgewählt. Der Dalian De Long Lions Club sponserte den lokalen Wettbewerb, bei dem Zheng an diesem globalen Ereignis teilnehmen und seine Vision mit der Welt teilen konnte. “Ich möchte, dass mein Poster zeigt, dass jeder am friedlichen Dienst teilnimmt”, sagte Zheng. Als Gewinner des Wettbewerbs erhält Zheng einen Geldpreis von 5.000 US-Dollar. Zheng nimmt auch mit 23 Verdienstgewinnern aus der ganzen Welt an der Feier teil. Alle Verdienstgewinner erhalten einen Geldpreis von 500 US-Dollar für ihre Gewinner-Kunstwerke. Die Gewinner des internationalen Friedensplakats der Lions Clubs 2021 sind: Dakota Lynn Bennett, 12, Galena Route 66, Kansas, USA Ya Wen Cao, 13, Beijing Star Lions Club, China Srushti Deshmukh, 13-alt, Lions Club von Satara United, Indien Catherine Fan, 13, Beacon Hill Lions Club, Hongkong Wu Gin How, 13, JB Centennial Lions Club, Malaysia Aimi Huang, 12, Jiangsu Yijiaren Lions Club, China Kate Hunkins, 13, Rochester ’76 Lions Club, Minnesota, USA Lorenza Iannelli, 13, Formia Lions Club, Italien Daphne Kim, 11, Los Angeles New Millennium Lions Club, Kalifornien, USA Jhae Aubrey Nubla, 11, Grace Park Lions Club der Stadt Caloocan, Philippinen Viktor Nikolaev Petrov, 12, Russische Sexaginta Prista, Bulgarien Naura Keylasafa Putri, 13, Jakarta Gading Cemara Lions Club, Indonesien Jia Qi Qiao, 13, Shaanxi Qinhan Lions Club, China Fangyu Qiao, 12, Jilin Ren Ai Lions Club, China C hloe Retuya, 13, Cheshire Lions Club, Con Necticut, USA Pei-Yun Tsai, 12, New Taipei City Yung Ho Lions Club, China Taiwan Jashwith Thota, 11, Panja Lions Club, Indien Isadora Tomines, 12, Miami Buenavista-Biltmore Lions Club, Florida, USA -Unis Shao Xinying, 12, Shenyang Ai Zhong Lions Club, China Yixin Sun, 13, Qingdao Hexin Lions, China Letícia Coelho Vieira, 14, Tatuí Lions Club, Brasilien Tianyue Wu, 11, China Guangdong Lingnan Lions Club, China Qiuran Yu, 13, Harbin Le Shan Lions Club, China „Die Lions Der internationale Friedensplakatwettbewerb ermöglicht es der Welt, Frieden mit den Augen junger Menschen zu sehen – eine wertvolle Perspektive“, sagt Dr. Jung-Yul Choi, Präsident von Lions President Clubs International. “Wir sind stolz darauf, den kreativen Prozess von Kindern auf der ganzen Welt zu unterstützen und sie zu ermutigen, Frieden immer als tragfähige Lösung für Konflikte zu sehen.” Besuchen Sie die Website von Lions Clubs International, lionsclubs.org, um die Friedensplakate anzusehen und mehr über den Wettbewerb zu erfahren. Lions Clubs International, die weltweit größte Service-Club-Organisation, besteht aus mehr als 1,4 Millionen Männern und Frauen in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Lions haben den Friedensplakatwettbewerb ins Leben gerufen, um den Geist des Friedens und das internationale Verständnis unter jungen Menschen auf der ganzen Welt zu fördern. ### Anhang Zheng (GPW) klein KONTAKT: Shauna Schuda Lions Clubs International 6304687075 [email protected]