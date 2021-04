Netanyahu und Smotrich geloben, Bennett davon zu überzeugen, keine “linke” Regierung zu bilden

Premierminister Benjamin Netanyahu und Bezalel Smotrich, Vorsitzender der Religiösen Zionistischen Partei, einigten sich am Donnerstagabend darauf, zusammenzuarbeiten, um Yamina-Führer Naftali Bennett davon zu überzeugen, keine sogenannte “linke Regierung”, einen Sprecher von Smotrich, zu bilden.

Smotrich traf Netanjahu in der Residenz des Premierministers in Jerusalem, kurz bevor Netanjahu dort Bennett traf. Netanjahu lud ihn zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt in die Residenz ein, als die Frau des Premierministers, Sara, ihn wegen eines persönlichen Streits verbot.

Als Bennett zu dem Treffen kam, sagte er zu Reportern: “Ich komme mit viel gutem Willen hierher und verspreche, alles zu tun, um Israel vor dem Chaos zu retten und eine gute und stabile Regierung für den Staat Israel zu bilden.” die Zeit für nationale Verantwortung. “

Quellen in der Nähe von Bennett sagten, er würde Netanjahu sagen, dass er keine Angst habe, eine Regierung mit dem Anti-Netanjahu-Block zu bilden, und dass eine fünfte Wahl keine Option sei.

Smotrichs Sprecher sagte, er habe Netanjahu gebeten, Bennett dazu zu bringen, den Führer der Neuen Hoffnung, Gideon Sa’ar, zu umwerben.

Sa’ar lehnte am Donnerstag ein Angebot des politischen Blocks von Netanjahu ab, Netanjahu die Bildung einer provisorischen Regierung zu ermöglichen.

Nach dem Vorschlag, über den der Korrespondent der KAN Radio Knesset, Ze’ev Kam, erstmals berichtete, würde Netanjahus Amtszeit auf einen festgelegten Zeitraum festgelegt, und alle Parteien im Bis-Block würden sich darauf einigen, nie wieder einer von ihm geführten Regierung beizutreten.

Gesetzentwürfe würden verabschiedet, um die Grenzen der Amtszeit des Premierministers festzulegen, und die Parteien würden Netanjahu mitteilen, dass dies seine einzige Option wäre, an der Macht zu bleiben. Sa’ar würde das Ende von Netanjahus politischer Karriere zugeschrieben.

Saar lehnte die Idee ab und sagte, die Meinung seiner Partei gegen den Beitritt zu einer von Netanjahu geführten Regierung sei klar, unabhängig von der gestellten Frage.

Einer der Abgeordneten seiner Partei ging noch weiter und sandte lachende Emojis als Antwort auf den Vorschlag aus und verglich ihn mit dem, was der blau-weiße Führer Benny Gantz letztes Jahr vereinbart hatte.

“Dies sind die Arten von Lösungen, die Gantz liebt”, sagte der Abgeordnete. “Er kann dir sagen, was danach passiert [such a deal is signed]. “”

Netanjahu hat bis zum 4. Mai Zeit, um am Dienstag eine Regierung unter dem Mandat von Präsident Reuven Rivlin zu bilden.

Wenn Netanjahu scheitert, müsste Rivlin Bennett oder Yesh Atid-Führer Yair Lapid beauftragen, eine Regierung mit Unterstützung der Saar zu bilden.

“Eine egalitäre Regierung mit besonderen Vorkehrungen ist erforderlich”, sagte Sa’ar am Dienstag.