Nathan Fielder landet Comedy-Serie bei HBO – The Hollywood Reporter

Nathan für dich‘s Nathan Fielder Fahren Sie in Richtung HBO.

Der Autor, Schauspieler und Komiker wird in der Komödie mitspielen Wiederholung, die standardmäßig direkt in das Premium-Kabelnetz übertragen wurde. Neben dem Headliner der Serie wird er diese schreiben, Regie führen und produzieren.

Die Serie geht auf einen globalen Deal zurück, den Fielder letztes Jahr mit dem von WarnerMedia unterstützten HBO unterzeichnet hat, in dem er auch kritische Dokumentationen produziert. Wie… mit John Wilson. Der Deal beinhaltete eine Pilotbestellung für das, was später wurde Wiederholung, wobei HBO diesen Schritt umgeht und stattdessen direkt zur Serie geht.

Wiederholung, eine halbstündige Komödie, die in einer Welt spielt, in der nichts so zu laufen scheint, wie Sie es sich erhofft hatten, und in der Fielder den Leuten die Möglichkeit gibt, für ihr eigenes Leben zu proben. Es ist nicht klar, ob Wiederholung wird geskriptet oder eine ähnliche Dokumentation wie Wie? ‘Oder’ Was?; HBO lehnte einen Kommentar ab, als er nach weiteren Details zur Serie gefragt wurde.

Fielder-Manager Christie Smith und Dan McManus von Rise Management werden auch für die Produktion verantwortlich sein. Wiederholung.

Fielder ist am besten dafür bekannt, in Comedy Central’s . zu kreieren und aufzutreten Nathan für dich, die Parodie-Serie, in der er eine verzerrte Version seiner selbst spielte und verrückte Ideen hatte, um in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen und Einzelpersonen zu helfen. Die Serie, in der auch Fielder berühmtes Detail wie man die Emmy-Abstimmung in einem FYC-Stunt hackt, lief von 2013 bis 2017 über vier Staffeln. Während die TV-Akademie nie erkannt hat Nathan für dich, die Serie gewann die Trophäe der WGA für die beste Comedy / Variety Series. Nathan für dich wird derzeit auf HBO Max ausgestrahlt.

Ersetzt durch UTA, Rise Management und Ziffren Brittenham, umfasst Fielders Credits auch The Artist of Disaster, Die Simpsons, Rick and Morty, Bob’s Burgers Burg und Geschichte der Trunkenheit.