NASA-Raketenstart mit bunter Dampfwolke für heute Abend von Wallops Flight Facility geplant. Wie man Montag sieht.

Nach dem startet aufgeräumt in den letzten Tagen Raketenstart der NASA wurde auf diesen Abend verschoben Wallops Fluganlage in Ost-Virginia und könnte entlang der Ostküste sichtbar sein.

das Black Brant XII Die klingende Rakete – mit einer bunten Dampfwolke – kann von New Jersey, New York, Pennsylvania und anderen Staaten im Osten der Vereinigten Staaten sowie von Bermuda aus gesehen werden, solange die Wolken nicht stören.

Prognostiker der Nationaler Wetterdienst Derzeit herrscht größtenteils klarer Himmel über den meisten Gebieten von New Jersey, mit nur vereinzelten Wolkendecken im Gebiet von Newark und entlang der Jersey Shore nach Monmouth, in den Ozean und in den Atlantik.

Gebiete weiter südlich, wie beispielsweise Cape May County, werden voraussichtlich am Montagabend nur sehr wenig bewölkt sein. Dies geht aus der aktuellen Prognose des Wetterdienstes hervor. Dies könnte also einer der Hauptbetrachtungsbereiche des Garden State sein.

Teilweise bewölkter Himmel ist im Lehigh Valley im Osten von Pennsylvania vorhanden.

Am wichtigsten ist die Wettervorhersage für Ost-Virginia, wo starke Oberwinde erzwangen Die NASA bereinigt ihre beiden vorherigen geplanten Starts – eins auf Samstag Nacht und eins auf Sonntag Nacht.

Von nun an ist die Regionalbüro des Nationalen Wetterdienstes in Wakefield, Virginiafordert einen teilweise bewölkten (meist klaren) Himmel mit einer leichten Nordbrise von 6 Meilen pro Stunde am Montag um 20 Uhr in der Wallops-Fluganlage.

Die offizielle Startzeit ist 20:04 Uhr, aber die Rakete könnte bis zu 40 Minuten später starten.

Tipps zum Anzeigen

Laut NASA kann die Rakete innerhalb von 10 Sekunden nach dem Start vom äußersten Süden New Jerseys aus gesehen werden, die meisten Gebiete von New Jersey im Südosten von Pennsylvania und New York innerhalb von 10 bis 30 Sekunden nach dem Start und im äußersten Norden von New Jersey, den größten Teil von Pennsylvania und den meisten von New York innerhalb von 30 bis 60 Sekunden nach dem Start.

“Für die meisten Menschen wird die Rakete wie ein kleiner, sich schnell bewegender Punkt am Himmel aussehen, ähnlich dem Durchgang der Internationalen Raumstation, aber viel schneller”, bemerkte die NASA Wallops Flight Facility Twitter-Seite.

Die NASA sagte, dass sich ungefähr 9 Minuten und 30 Sekunden nach dem Start der Mission zwei harmlose Dampfwolken nördlich von Bermuda bilden würden und dass diese Wolken – wahrscheinlich von violetter Farbe – auch von den östlichen Vereinigten Staaten aus kurz sichtbar sein könnten.

Chris Bakley, ein Astronomieexperte und Astro-Fotograf aus South Jersey, sagte, man brauche kein Teleskop oder Fernglas, um die Rakete oder die Dampfwolken zu sehen. Ein klarer Himmel und eine klare Sicht auf den Südosthorizont sind jedoch unerlässlich.

So sehen Sie den Start auf Video

Wenn Sie keinen guten Aussichtspunkt haben, um den Raketenstart zu sehen, können Sie ihn überprüfen NASA-Videostream. Der Stream wird ungefähr 20 Minuten vor der geplanten Startzeit hochgeladen.

das NASA-Mission ist offiziell als KiNet-X bekannt und soll laut der Weltraumbehörde untersuchen, wie “Energie und Impuls zwischen verschiedenen Regionen des Weltraums transportiert werden, die magnetisch miteinander verbunden sind”.

