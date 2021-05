Nancy Pelosi fordert den diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking durch die USA Amerikanische Nachrichten

Sprecher des United States House Nancy Pelosi forderte einen diplomatischen Boykott der USA bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, kritisierte China für seine Menschenrechtsverletzungen und behauptete, dass die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs der Welt ihre moralische Autorität verlieren würden.

Der US-Gesetzgeber hat zunehmend von einem olympischen Boykott oder einem Ortswechsel gesprochen und sich gegen US-Unternehmen gewehrt, um zu schweigen, was das Außenministerium als Völkermord an den Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten angesehen hat China ermutigte die chinesische Regierung.

Der Demokrat Pelosi sagte bei einer parteiübergreifenden Kongressanhörung am Dienstag zu dem Thema, dass Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt die Spiele vermeiden sollten, die im Februar stattfinden sollen.

“Was ich vorschlage – und ich schließe mich diesen Vorschlägen an – ist ein diplomatischer Boykott”, sagte Pelosi, in dem “die wichtigsten Länder der Welt sich weigern, an den Olympischen Spielen teilzunehmen”.

“Lassen Sie uns der chinesischen Regierung keinen Tribut zollen, indem wir Staatsoberhäupter nach China einladen”, fügte sie hinzu.

„Die Tatsache, dass Staatsoberhäupter China angesichts eines anhaltenden Völkermords besuchen – während Sie dort an Ihrer Stelle sitzen – wirft wirklich die Frage auf, welche moralische Autorität Sie haben, um erneut über die Menschenrechte zu sprechen, wo immer Sie sich in der EU befinden Welt. ? ” Sie sagte.

Ein unabhängiges Gremium der Vereinten Nationen sagte im Jahr 2018, es habe glaubwürdige Informationen erhalten, dass mindestens 1 Million Uiguren und andere Muslime in Lagern in der chinesischen Region Xinjiang inhaftiert waren. Peking beschreibt sie als Berufsbildungszentren zur Beseitigung des Extremismus und weist Anschuldigungen wegen Missbrauchs und Völkermords nachdrücklich zurück.

Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengyu, sagte, die Versuche der USA, sich während der Olympischen Spiele in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen, seien zum Scheitern verurteilt.

“Ich frage mich, warum manche amerikanische Politiker glauben, sie hätten tatsächlich eine sogenannte ‘moralische Autorität’? In Menschenrechtsfragen sind sie weder historisch noch jetzt in der Lage, unbegründete Kritik an China zu üben “, sagte Liu.

Der republikanische Kongressabgeordnete Chris Smith, der die Anhörung leitete, sagte, Unternehmenssponsoren sollten aufgefordert werden, vor dem Kongress auszusagen und “zur Rechenschaft gezogen zu werden … Großunternehmen wollen viel Geld verdienen, und egal wie grausam – sogar Völkermord – der Gastgeber ist Nation engagiert sich “, sagte Smith.

Die weltweite Nachfrage nach einer Form des Boykotts der Pekinger Spiele steigt. Britische Abgeordnete forderten die Athleten auf, die Veranstaltung zu boykottieren und Menschenrechtsgruppen forderte auch einen Boykott.

Die Regierung von Joe Biden hofft, mit ihren Verbündeten einen gemeinsamen Ansatz für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking entwickeln zu können.

Sarah Hirshland, Geschäftsführerin des US-amerikanischen Olympischen und Paralympischen Komitees, sagte in einer schriftlichen Erklärung, dass das Komitee besorgt über “die Unterdrückung der uigurischen Bevölkerung” sei, der Ausschluss amerikanischer Athleten jedoch “sicherlich nicht die Lösung” sei.

“Vergangene olympische Boykotte haben nicht zu politischen Zielen geführt”, sagte sie.