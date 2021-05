Nachrichten: Die NATO und Österreich unterzeichnen am 10. Mai 2021 ein Abkommen über das Verbindungsbüro in Wien

Am Montag, den 10. Mai 2021, begrüßte der Generalsekretär den österreichischen Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, Alexander Schallenberg, im NATO-Hauptquartier zu Gesprächen über die starke Partnerschaft zwischen Österreich und dem Bündnis.

Der Generalsekretär dankte Österreich für seinen Beitrag zur NATO-Mission in Afghanistan. Herr Stoltenberg räumte ein, dass die Entscheidung, internationale Streitkräfte aus dem Land abzuziehen, nicht einfach und mit Risiken verbunden sei, die Alternative jedoch ein unbegrenztes militärisches Engagement gewesen wäre. Herr Stoltenberg fügte hinzu, dass die Alliierten derzeit überlegen, wie sie die afghanischen Streitkräfte weiterhin unterstützen können, auch durch Finanzierung und Ausbildung.

Auf dem westlichen Balkan bekräftigte der Generalsekretär das Engagement des Bündnisses für die Region und dankte Österreich für seine langjährige und substanzielle Unterstützung der KFOR-Friedensmission der NATO und des Friedens auf dem westlichen Balkan.

Auf das bilaterale Treffen folgte eine Unterzeichnungszeremonie für das Abkommen zwischen der NATO und der österreichischen Bundesregierung über den rechtlichen Status des NATO-Verbindungsbüros in Wien. Nach Inkrafttreten dieses Abkommens wird der Weg für die formelle Einrichtung des NATO-Verbindungsbüros zur OSZE und anderen internationalen Organisationen in Wien geebnet. Während der Zeremonie lobte der Generalsekretär die Rolle Österreichs bei der Unterstützung der engen Beziehungen zwischen der EU und der NATO und bei der Ausrichtung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).