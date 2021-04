Nachdem Frau World eine Krone abgerissen hat, gibt sie ihre auf

Der Wettbewerb von Frau World wird am beschrieben Facebook als “der weltweit erste Schönheitswettbewerb für verheiratete Frauen, der 1984 gegründet wurde.” Frau Jurie wurde beim Las Vegas-Festzug 2020 zur Frau World gekrönt, so die Organisation Webseite.

Frau de Silva sagte in einem Facebook Veröffentlichen nach der Episode, in der sie getrennt und nicht geschieden wurde. Sie sagte, sie habe “Kopfverletzungen” erlitten und rechtliche Schritte gegen Frau Jurie eingeleitet, “wegen der Ungerechtigkeit und Beleidigung, die stattgefunden habe”. Die Polizei verhaftete Frau Jurie und Frau Padmendra “wegen einfacher Verletzung und krimineller Gründe”. BBC News berichtet.

“Selbst wenn meine Krone vor allen auf beleidigende Weise abgerissen wurde, werde ich meinen Kopf aufrecht halten”, schrieb Frau de Silva.

Ein Vertreter der Organisation Mrs. World, die laut ihrer Facebook-Seite in Kalifornien ansässig ist, verwies eine Bitte um Stellungnahme an “den Ort, an dem sich der Vorfall ereignete, in Sri Lanka”. Einer der Organisatoren des Wettbewerbs, Chandimal Jayasinghe, sagte gegenüber BBC News: „Wir sind enttäuscht. Es war eine Schande, wie Caroline Jurie auf der Bühne auftrat, und die Organisation Mrs. World hat bereits eine Untersuchung der Angelegenheit eingeleitet.

Frau Jurie, die Sri Lanka ist, sagte in a Video auf Instagram gepostet, dass sie “meine Bestürzung über die jüngsten Aktionen zum Ausdruck bringen wollte, die zu der Kontroverse geführt haben” und dass sie “nur eine faire Szene wollte”.