Nachbar schneidet Baum im Streit um überhängende Zweige in Großbritannien genau auf die Hälfte

Die Nachbarn stellten Fachleute ein, um den Baum in zwei Hälften zu sägen. Foto / 123rf

Eine Nachbarschaftsstreitigkeit über einem Baum in Großbritannien ist in den sozialen Medien viral geworden, nachdem einer der Nachbarn die Sache selbst in die Hand genommen und den Baum in zwei Hälften gesägt hatte.

Fotos des akribisch abgesägten Baumes in der Mitte sind in den sozialen Medien viral geworden und werden im britischen Fernsehen diskutiert.

Die Familien Mistry und Lee in Sheffield streiten sich seit einiger Zeit über den Baum, und die Familie Mistry sagte The Sun, sie seien “ausgeweidet”, als die Lees die Hälfte des 5 Meter hohen Baumes fällen 25 Jahre.

Laut Bharat Mistry hatte sich die Familie Lee beschwert, dass die Vögel im Baum zu laut waren und ihre Auffahrt ruiniert hatten.

Er sagt, seine Nachbarn hätten ein Team von Gartenscheren angeheuert, um den Baum in zwei Hälften zu schneiden, während er ungläubig zusah.

“Er ist seit 25 Jahren dort und wir haben ihn mit Zustimmung des Nachbarn in eine Kugelform geschnitten und es geht ihm großartig”, sagte Mistry gegenüber The Sun.

„Aber in letzter Zeit waren einige Vögel auf dem Baum, die man zu dieser Jahreszeit erwarten würde.

“Er begann damit, dass er schwarze Müllsäcke auf den Baum stellte, um die Vögel zu stoppen, die dort sitzen.

“Letztes Wochenende sagte er, er würde einen Baumpfleger haben, der ihn fällen würde, und wir haben ihn gebeten, es nicht zu tun, aber sie kamen am Freitag und machten es.”

In den sozialen Medien haben viele Nachbarn beschuldigt, “kleinlich” zu sein und sagen, dass das Sägen des Baumes ein Schritt zu weit ist.

Ich dachte, wir hätten einen Nachbarn aus der Hölle, aber das braucht so ziemlich den Keks😁 pic.twitter.com/Xh5euWVenM -Derek Coates (@DerekCoates) 21. Juni 2021

Bäume sind nicht einfach, es kommt darauf an, wem sie gehören. Nachbarn! Meiner wurde dabei erwischt, wie er in der Nähe meines Autos lauerte und einen anonymen roten Zettel an die Seite klebte. Ich habe sie 2014 zum ersten Mal gemeldet. Es dauert lange, mit miesen Leuten in deiner Straße zusammenzuleben. #Hassverbrechen #Überwachung https://t.co/YHFHmNXnhV – Raffy Hamid Journalist und Publizist (@ Raffy1011) 24. Juni 2021

🌳Zwei Nachbarn halbierten einen Baum nach einem langen Vogelkampf in der Auffahrt und die Lärmprobleme eskalierten Lesen Sie die ganze Geschichtehttps://t.co/3B2PnZbCMB pic.twitter.com/y3ZzdzXDUf – Der Telegraph (@Telegraph) 23. Juni 2021

Die Familie Misty sagt, sie sei “absolut verärgert” über die Aktionen der Nachbarn.

“Wir flehten und flehten sie an, es nicht zu tun, aber ihre Entscheidung wurde getroffen. Dieser Baum fiel”, sagte Bharat Mistry.

“Ich glaube, er hat das Recht, alles abzuschneiden, was sein Eigentum übersieht.

“Aber Sie müssen sich fragen, warum Sie das nach 25 Jahren tun sollten? Es dürfen nicht mehr als 3 Fuß auf seinem Land sein.”