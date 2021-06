Moderna hofft, COVID-Impfstoffe schneller nach Deutschland liefern zu können – Bericht

Ein Gesundheitspersonal hält während der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) in Manhattan in New York City, New York, USA, am 29. Januar eine Durchstechflasche mit dem Impfstoff Moderna COVID-19 an einer von SOMOS Community Care betriebenen Pop-up-Impfstelle in der Hand. 2021. REUTERS / Mike Segar / Dateifoto

BERLIN, 24. Juni (Reuters) – Arzneimittelhersteller Moderna Inc (MRNA.O) hofft, die versprochenen COVID-19-Impfstoffe schneller als ursprünglich erwartet nach Deutschland liefern zu können, sagte Dan Staner, sein Europa-Direktor, der wöchentlichen WirtschaftsWoche am Donnerstag. "Moderna hofft, die für Deutschland im dritten Quartal geplanten Dosen früher liefern zu können, um schnellstmögliche Fortschritte bei der Impfung zu unterstützen", sagte Staner. Er bestätigte, dass Moderna, wie vom Bundesgesundheitsministerium geplant, für 2021 mit Sicherheit insgesamt rund 80 Millionen Dosen liefern kann. Er hofft, dass der Moderna-Impfstoff bald von deutschen Hausärzten sowie in Impfzentren verabreicht wird. Moderna plant auch, im Herbst Booster für diejenigen anzubieten, die im Januar oder Februar ihren ersten Impfstoff erhalten haben. „Unser Beta-Varianten-Auffrischimpfstoff zeigt derzeit die stärkste Wirkung. Wir erwarten, dass unser multivalenter Auffrischimpfstoff auch vor dem ursprünglichen Virus und besorgniserregenden Varianten schützt", sagte Staner. Moderna führe derzeit Gespräche mit Deutschland über den Aufbau einer Produktionskapazität für seine mRNA-Impfstoffe im Land sowie in anderen europäischen Ländern, fügte er hinzu. Berichterstattung von Emma Thomasson Redaktion von Mark Potter