Möchten Sie eine Mundschutzmaske für sich selbst kaufen? Dann lesen Sie den richtigen Artikel!

Mundschutz ist eine wichtige Maßnahme, um die Übertragung zu unterdrücken und Leben zu retten.

Masken sollten als Teil eines umfassenden “Do it all!”-Ansatzes verwendet werden, der u. a. die körperliche Distanzierung, das Vermeiden von überfüllten, geschlossenen Räumen und Umgebungen mit engem Kontakt, gute Belüftung, das Reinigen der Hände, das Abdecken von Niesen und Husten und vieles mehr umfasst.

Je nach Typ können Masken entweder zum Schutz gesunder Personen oder zur Verhinderung einer Weiterübertragung verwendet werden.

Bestellen Sie Ihre Mundschutz-Maske jetzt!

Wenn Sie versuchen, herauszufinden, wo Sie jetzt Gesichtsmasken bestellen können, suchen Sie nicht weiter – wir haben unten buchstäblich Hunderte gefunden. Soziale Distanzierung ist Ihre erste Verteidigungslinie gegen das Coronavirus, aber wenn Sie nach draußen gehen, sollten Sie eine Maske tragen (und es würde wahrscheinlich nicht schaden, auch etwas Handdesinfektionsmittel mitzunehmen).

Wir befinden uns nicht mehr in der Phase der Pandemie, in der Sie aufgrund der geringen Vorräte an Masken nur noch ein Kopftuch tragen können. Wenn neue, ansteckendere Varianten des Virus auftauchen, reichen Ihre Kopftücher möglicherweise nicht mehr aus, um das Problem zu lösen. (Ziehen Sie eine Einwegmaske drunter.)

Es gibt inzwischen genug Firmen, die Gesichtsmasken herstellen, so dass Sie mit ziemlicher Sicherheit etwas finden werden, das funktionell und stilvoll genug ist, dass es Ihnen nichts ausmacht, es zu tragen. (Das Aussehen ist natürlich zweitrangig. Wenn Sie Ihre Kreativität in der Quarantäne wirklich ausleben wollen, fragen Sie eines dieser 24 zertifizierten Quarantäne-Genies).

Und wer sind wir?

Ursprünglich sind wir eine optometrische Großhandels- und Paramedizinische Gemeinschaftspraxis. Wir verfügen über viel praktische Erfahrung auf diesem Gebiet des Personenschutzes. Unsere Handelspartner sorgen für eine höchstmögliche Qualität der Mundschutzmaske bestellen. Der holländische Brauchtum erlaubt nur geprüfte Mundschutzmasken passieren zu lassen.

Da wir die entsprechenden Zeugnisse haben und bei den Behörden registriert sind, wird unsere Ware nicht aufgehalten.

Einfache und erschwingliche schwarze Gesichtsmasken:

Seit wir angefangen haben, das Internet nach Gesichtsmasken zu durchforsten, sind diese einfachen, schwarz gefärbten und (meist) budgetfreundlichen Masken zu Favoriten der Redaktion (und der Leser) geworden.

Welchen Mundschutz sollte man bei uns bestellen?

Mit uns können Sie einfach und bequem Mundschutz bestellen. Der Deutsche Brauchtum lässt nur zertifizierten Mundschutz durch. Seit wir die entsprechenden Bescheinigungen besitzen und bei den Behörden angemeldet sind, können unsere Mundschutzmasken nicht aufgehalten werden. Bei uns können Sie qualitativ hochwertige sowie die schwarzen Produkte auch bestellen.

Die waschbaren Mundschutze:

Sollten Sie es vorziehen, öfter einen Mundschutz zu benutzen, so empfehlen wir unseren waschbaren Mundschutz schwarz. Die wiederverwendbaren Mundschützer schwarz bestehen aus 2-lagigem Mundschutzgewebe aus Baumwolle und sind besonders komfortabel. Die Mundschutze sind sehr weich und bestehen aus hypoallergenem Stoff. Somit irritieren sie das Gesicht nicht.

Ein weiteres Plus unseres Mundschutzes-Stoff ist, dass es sie in unterschiedlichen Sprachen und Drucken gibt. Die waschbaren Mundschützer passen in einer Größe zu den meisten Gesichtsformen.

Verzichten Sie auf mehr Abfall und nutzen Sie unseren hochwertigen und modischen Mundschutzstoff.