Mitgefühl ist wichtig, wenn Sie mit denen sprechen, die über den COVID-19-Impfstoff zögern, rät der Arzt in Utah

SALT LAKE CITY – Als Fälle von COVID-19 auf dem Utah-Plateau hat sich auch die Nachfrage nach Impfungen verlangsamt, was führende Gesundheitsexperten dazu veranlasste, diejenigen, die die Impfung verzögern, zu einer erneuten Überprüfung zu ermutigen.

Zu diesem Zeitpunkt hat jeder, der den Schuss bekommen wollte und alles tun würde, um den Schuss zu bekommen, dies getan, sagte Dr. Eddie Stenehjem, Arzt für Infektionskrankheiten bei Intermountain Healthcare, in einer kürzlichen Frage-und-Antwort-Phase.

Jetzt, sagte Stenehjem, ist es Zeit, sich auf diejenigen zu konzentrieren, die mit dem Impfstoff zögern, und ihnen zu helfen, sich damit wohl zu fühlen. Menschen, die gegen alle Impfungen sind, haben wahrscheinlich bereits eine Entscheidung über den COVID-19-Impfstoff getroffen – Stenehjem sagte, dies sei eine Minderheit aller Menschen. Stattdessen sind es die Menschen, die die Impfung unterstützen, aber wer auf dem Zaun über den COVID-19-Impfstoff, auf den er sich bezieht.

“Dies sind die Menschen, die wir wirklich beeinflussen und überzeugen müssen:” Hey, wir brauchen diesen Impfstoff wirklich nur für die öffentliche Gesundheit von Utah “, sagte Stenehjem.

Was ist der beste Weg, um mit Familienmitgliedern oder Freunden zu sprechen, die möglicherweise noch zögern? Erstens ist es sehr wichtig, Mitgefühl zu haben, sagte Stenehjem. Die Annäherung an den Einzelnen von einem Ort der Empathie und des Verständnisses aus wird den Menschen helfen, sich wohl zu fühlen, fügte er hinzu. Es wird nicht helfen, jemanden mit Fakten zu bewerfen oder ihm die Schuld zu geben.

Zum Beispiel kann es sein, dass sich jemand nicht als gefährdet für COVID-19 wahrnimmt und daher das Schießen nicht zu einer Priorität macht. In diesem Fall kann es hilfreich sein, eine persönliche Geschichte zu teilen, die erklärt, dass sie den Virus zwar nicht in Gefahr sind, ihn aber unwissentlich an jemanden weitergeben können, der es ist.

Es kann auch helfen, sich dem Individuum zu nähern, indem es zuerst erkennt, woher es kommt, und erklärt, dass das Erreichen der Herdenimmunität durch Impfung eine Gemeinschaftsanstrengung ist und ihre Hilfe benötigt wird, sagte Stenehjem. COVID-19-Impfstoffe spielen eine entscheidende Rolle bei der Beendigung der COVID-19-Pandemie und der Wiederherstellung des normalen Lebens aller, fügte er hinzu.

„Wenn wir wieder dorthin zurückkehren wollen, wo wir vor März 2020 waren, müssen wir alle zusammenarbeiten, um uns impfen zu lassen. Wenn wir an einem Punkt angelangt sind, an dem 40-45% unserer Bevölkerung geimpft sind, sind 50-55% anfällig “, sagte er. “Wir haben immer noch ein hohes Risiko für einen weiteren Rückfall und eine Zunahme der Anzahl der nicht geimpften Patienten.”

Tests und Studien haben gezeigt, dass alle in den USA zugelassenen Impfstoffe sicher sind, einschließlich des Johnson & Johnson-Impfstoffs hat letzte Woche seine vorübergehende Pause aufgehoben. Die Verteilung des J & J-Impfstoffs wurde gestoppt, nachdem eine kleine Anzahl von Menschen nach Erhalt des Impfstoffs Blutgerinnsel entwickelt hatte. Die Vereinigten Staaten haben letzte Woche die J & J-Impfungen wieder aufgenommen, nachdem die Gesundheitsbehörden entschieden hatten, dass die Vorteile des Impfstoffs das Risiko einer Blutgerinnung überwogen.

Für Stenehjem bewies die Pause, dass das Sicherheitsüberwachungssystem funktionierte, da das Problem schnell untersucht und gelöst wurde.

In einem neueren Umfrage von Qualtrics durchgeführt42% der Menschen gaben an, dass sie den Impfstoff eher erhalten würden, wenn ihr Arzt ihn empfehlen würde. Weitere 34% sagten, eine Empfehlung eines vertrauenswürdigen Familienmitglieds hätte den gleichen Effekt. Wenn Menschen Bedenken hinsichtlich des COVID-19-Impfstoffs haben, sollten sie letztendlich mit ihrem Hausarzt sprechen, um weitere Informationen zu erhalten, riet Stenehjem.

In Salt Lake County gibt es Tausende von offenen Impfterminen verfügbar diese Woche, und Gesundheitsbeamte fordern diejenigen auf, die es jetzt noch nicht tun und nicht zögern. Wenn Menschen nicht geimpft werden und die Beschränkungen aufgehoben werden, ist es möglich, dass das Virus und die Virusvarianten wieder zunehmen und zu mehr Krankenhausaufenthalten und Todesfällen führen, sagte Stenehjem.

“Ich fürchte, wenn wir diese ‘Herdenimmunität’ nicht erreichen und zu der Art zurückkehren, wie wir es früher getan haben, werden wir wieder Stacheln sehen”, warnte er.

×

Ähnliche Beiträge