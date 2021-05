Mit starken deutschen Daten hebt Adidas europäische Aktien auf Rekordhoch

Europäische Aktien erreichten am Freitag ein Rekordhoch, starke Wirtschaftsdaten aus Deutschland und anderen wichtigen Volkswirtschaften sowie bullische Gewinne trugen zur Hoffnung auf eine rasche wirtschaftliche Erholung nach dem Pandemieschock bei.

Der gesamteuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,3% auf 442,24 Punkte um 7:23 Uhr GMT. Die Benchmark brach zu Beginn der Sitzung kurzzeitig ihren April-Rekord von 443,61. Der deutsche DAX stieg um 0,8% und näherte sich seinem höchsten Lebensstandard, während der französische CAC 40 seinen höchsten Stand seit November 2000 erreichte und der britische FTSE 100 die 7.100-Marke überschritt.

Daten zeigten, dass deutsche Unternehmen im März zum elften Mal in Folge ihre Exporte gesteigert haben und um 1,2% gewachsen sind, doppelt so viel wie von Ökonomen erwartet. Der Dow Jones Industrial Average schloss am Donnerstag nach starken wöchentlichen US-Daten zu Arbeitslosenansprüchen auf einem Rekordhoch, während asiatische Aktien aufgrund eines bullischen Handelsberichts aus China stiegen.

Das deutsche Sportbekleidungsunternehmen Adidas stieg um 7,1%, nachdem es seine Verkaufsaussichten für 2021 angehoben hatte. Der britische Meggitt stieg nach einem Medienbericht über die Übernahme um 13,0% an die Spitze des STOXX 600, während der Eigentümer des französischen Einkaufszentrums Klepierre durch die Reduzierung seines Cashflows um 3,1% nachgab Prognose für 2021.

