Mit Apple können Sie Ihren Clips-Videos jetzt virtuelle Laser und Konfetti hinzufügen

Mit Apple können Sie Ihren Clips-Videos dank jetzt jetzt Augmented-Reality-Laser, Konfetti und mehr hinzufügen ein kurzes Video-App-Update. Mit der Funktion AR Spaces können Benutzer von Apple-Geräten, die mit LIDAR ausgestattet sind (bisher iPhone 12 Pro und iPad Pro ab 2020 oder später), Raumfüllungseffekte hinzufügen, die mit Wänden und Böden interagieren können. (Wenn Sie das Ereignis von Apple am 20. April gesehen haben, haben Sie es möglicherweise entdeckt eine kurze Übersicht über das Update vor der heutigen Veröffentlichung.)

Mit diesem GIF können Sie sich anhand des Demo-Videos von Apple ein Bild davon machen, wie es in Aktion aussehen wird.

Laut Apple sollten AR Spaces-Effekte mit anderen in Clips integrierten Effekten wie animierten Aufklebern und Emoji funktionieren, wenn Sie Ihren Videos noch mehr hinzufügen möchten. Das App-Update kann jetzt im App Store heruntergeladen werden.

Das Clips-Update ist Apples jüngstes Experiment mit AR, an dem das Unternehmen sehr interessiert ist. Die Firma hat einen AR-Erfahrungslink gepostet für seine Show Für die ganze Menschheit Im Februar diskutierte CEO Tim Cook einige seiner Gedanken zur AR-Technologie in ein Interview Anfang dieses Monats. Es gibt auch Gerüchte, dass Apple ist Arbeiten Sie an einem vollwertigen AR / VR-Headset.