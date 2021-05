Miro-Titelverteidigung und mehr für AEW Dynamite der nächsten Woche

AEW nächste Woche Dynamit ist Freitag, 28. Mai um 22 Uhr ET wegen der Ausstrahlung der NBA Playoffs am TNT Mittwoch. Diese Folge wird die Starter-Show für AEW sein Doppelt oder nichts ((vollständige Karte hier) am Sonntag, den 30. Mai.

Vor seinem Titelkampf gegen Lance Archer bei Doppelt oder nichtsMiro, AEW TNT-Champion, verteidigt seinen Titel gegen Dante Martin.

Cody Rhodes und Anthony Ogogo werden voraussichtlich vor ihrem PPV-Match ein Wiegen haben.

Darüber hinaus wird Orange Cassidy dem AEW-Weltmeister Kenny Omega eine Antwort geben, wenn er seinen Titel auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt. Heute Abend versuchten Omega und Don Callis, Cassidy dazu zu bringen, das nächste PPV-Spiel zu überspringen, da sie sich gegen PAC verletzt hatte (wo er zu Recht ausgeschlagen wurde). Cassidy würde immer noch eine Chance auf den Titel bekommen, aber das würde später sein.

Hier ist das gesamte Sortiment:

* Miro (c) gegen Dante Martin (AEW TNT Championship)

* Seite Joey Janela gegen Hangman

* Anthony Ogogo und Cody Rhodes wiegen sich ein

* Jade Cargill startet eine offene Herausforderung

* Eine Feier des inneren Kreises

* Evil Uno und Stu Grayson gegen Scorpio Sky und Ethan Page

* Darby Allin mit Sting gegen Cezar Bononi mit Ryan Nemeth

* Einjähriges Jubiläum von Hikaru Shida als AEW-Frauen-Weltmeisterin

* Orange Cassidy reagiert auf das Angebot von Kenny Omega, die Titelaufnahme zu verschieben