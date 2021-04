Mindestens 8 Tote in einer Gletscherlawine im indischen Himalaya-Bundesstaat – Offiziell

Mitglieder des Rettungsteams arbeiten während einer Rettungsaktion an einem zerstörten Brückenstandort nach einer Sturzflut durch ein Gebirgstal, die Dämme und Brücken zerstört, im Dorf Raini im nördlichen Bundesstaat Uttarakhand, Indien, am 11. Februar 2021. REUTERS / Anushree Fadnavis / Datei Foto

Mindestens acht Menschen sind gestorben und 384 wurden gerettet, nachdem ein Gletscher am Freitag in der Nähe der indochinesischen Grenze im indischen Bundesstaat Uttarakhand eine Lawine ausgelöst hatte, teilte ein Regierungsbeamter mit.

“Acht Leichen wurden gefunden. Rettungsaktionen sind im Gange”, sagte ein Beamter des Verteidigungsministeriums am Samstag gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass sechs der Geretteten in einem kritischen Zustand seien.

Der Straßenzugang wurde an 4-5 Orten aufgrund mehrerer Erdrutsche unterbrochen, nachdem am Freitagabend eine Lawine den Bezirk Chamoli in Uttarakhand getroffen hatte, teilte der Beamte mit.

Ein Staatsbeamter bestätigte auch, dass mindestens 8 Menschen gestorben und mehr als 300 von Armeeangehörigen gerettet worden waren.

Es werden Anstrengungen unternommen, um das Kommunikationsnetz wiederzubeleben, da die Straßen wegen starken Schneefalls gesperrt sind, sagte Tirath Singh Rawat, Ministerpräsident, in einem Tweet nach einer Luftaufnahme des Gebiets.

Ein Gletscherbruch und Erdrutsche im Bundesstaat im Februar lösten eine Sturzflut aus, bei der mehr als 200 Menschen ums Leben kamen und zwei der Wasserkraftprojekte des Bundesstaates weggespült wurden. Weiterlesen

