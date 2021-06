Microsoft möchte, dass Steam Teil seines neuen Windows 11 App Stores wird

Microsofts überraschender Wechsel zu Windows 11 ist ein viel offenerer Ansatz für seinen Windows Store, und das könnte bedeuten, dass in Zukunft Steam-Spiele aufgelistet werden. Dieser neue offene Ansatz sieht viele Änderungen am Windows App Store, einschließlich Microsoft Verbindung zum Amazon Appstore um Android-Apps aufzulisten und Entwicklern zu ermöglichen, 100 % ihres Umsatzes über Zahlungsplattformen von Drittanbietern zu behalten. Microsoft möchte auch, dass andere alternative App-Stores wie Steam und der Epic Games Store Teil dieses neuen Windows-App-Stores werden.

„Windows hostet diese Stores bereits in vielerlei Hinsicht, und wenn wir sie über den Microsoft Store hosten können, dann natürlich“, sagt Windows and Devices-Chef Panos Panay in einem Interview mit Die Kante. „Das heißt natürlich, da andere in den Laden kommen wollen, sind sie willkommen. In der Tat, ermutigt, und das ist einer der Gründe, warum wir einige dieser Richtlinien machen.

Steam hat sich im Laufe der Jahre zu einem riesigen Store für Spiele und Apps für Windows entwickelt, und Panay stellt sich eine Zukunft für den Windows App Store vor, in der die Leute die gewünschten Apps unabhängig von konkurrierenden Stores finden. „Ich möchte wirklich diese Erfahrung, bei der Sie in den Laden gehen, die App eingeben und die gewünschte App erhalten“, sagt Panay.

Da Microsoft die Idee eines offenen Stores aufgreift, gibt es einige Vorbehalte. Microsoft wird es Entwicklern ermöglichen, 100 % des App-Umsatzes zu behalten, wenn sie alternative Zahlungsplattformen verwenden. aber das gilt nicht für spiele. Es ist eine große Unterlassung, die nur wenige Wochen nach der Ankündigung von Microsoft erfolgt, die Kürzung der Spieleeinnahmen im Microsoft Store zu kürzen. 30 bis 12 Prozent ab 1. August.

Es ist auch unklar, wie diese Richtlinie für separate App-Stores gelten könnte. Microsoft scheint nur Android-Apps aus dem Appstore von Amazon in einem eigenen Store aufzulisten, sodass dieser effektiv mit einem anderen Store verknüpft ist. Sollte Steam in den Windows App Store integriert werden, würde dies wahrscheinlich über ein ähnliches Verknüpfungsszenario erfolgen, das verhindert, dass Apps und Spiele direkt im App Store von Microsoft gehostet werden.

Es wäre immer noch eine Verbesserung gegenüber dem, was heute unter Windows 10 existiert. Wenn Sie einen neuen Computer einrichten, müssen Sie im Internet nach Installationsprogrammen suchen, nur einige der im Windows Store von Microsoft verfügbaren Apps abrufen oder einen Paketmanager eines Drittanbieters verwenden, um zu verwalten, welche Apps installiert werden sollen. Wenn Microsoft seinen offenen Traum von einem Store mit allen aufgeführten Windows-Apps erfüllen kann, ist das für jeden Windows-Nutzer von großem Nutzen.