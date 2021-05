Meyer Burger eröffnet neues Werk in Thalheim

© Meyer Burger



Elektronische Produktion 19. Mai 2021



Das „Solartal“ wird wieder zum Symbol einer florierenden europäischen Solarindustrie. Meyer Burger setzt neben einer guten Infrastruktur auf geschultes und erfahrenes Personal in der Region.

Mit der ersten Phase der 400-Megawatt-Erweiterung hat Meyer Burger bereits rund 350 hochwertige Arbeitsplätze an zwei neuen Standorten geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die über zwölf Jahre entwickelte proprietäre Heterojunction / SmartWire-Technologie von Meyer Burger setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Haltbarkeit von Solarmodulen. Meyer Burger baut seine Lieferketten so lokal wie möglich auf; Der wichtigste Rohstoff, Polysilicium, stammt aus Europa. Das Fraunhofer-Institut für Solarstromanlagen hat Anfang dieses Jahres bestätigt, dass die Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen gegenüber der konventionellen Fertigung erhebliche Umweltvorteile hat. Dies wurde vom Bundesland Sachsen-Anhalt mit einer Zusage für einen Umweltschutzzuschuss von bis zu 15 Millionen Euro und einem Investitionszuschuss von bis zu 7,5 Millionen Euro belohnt. Die Produktionsanlagen, die an den Meyer Burger-Standorten in Neuenburg und Thun entwickelt und in Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) integriert wurden, werden derzeit in Betrieb genommen. Die Produktion in Thalheim wird im Juni hochgefahren. Im vollautomatischen Betrieb werden täglich bis zu 200.000 Solarzellen vom Band laufen. Der Standort Thalheim hat derzeit eine Gesamtfläche von 27.000 Quadratmetern. Dies reicht für die gezielte rasche Erweiterung der Solarzellenkapazität auf 1,4 Gigawatt aus. Neben der Produktion wird Meyer Burger hier weitere Geschäftsbereiche beherbergen, darunter Vertrieb und Marketing. Die Solarzellen werden in Freiberg zu Solarmodulen verarbeitet, wo Meyer Burger am 26. Mai 2021 seine Solarmodulfabrik eröffnen wird.