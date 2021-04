Merkels Partei geht es bei den nationalen Wahlen, der dritten Welle von Covid-Streiks, schlecht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 30. September 2020 in Berlin. Michele Tantussi | Getty Images Nachrichten | Getty Images

Die Partei von Bundeskanzlerin Angela Merkel musste am Sonntag bei zwei wichtigen nationalen Wahlen Niederlagen verbuchen, was den Staats- und Regierungschefs des Landes mehr Elend bereitete, da Deutschland offenbar einer „dritten Welle“ von Coronavirus-Infektionen ausgesetzt ist. Die Regierungspartei Deutschlands, die Christlich-Demokratische Union (CDU), hatte an diesem Wochenende die schlechteste Leistung seit dem Zweiten Weltkrieg bei den Landtagswahlen und verdrängte die Mitte-Links-Grünen bei den Abstimmungen in Baden-Württemberg und die Sozialdemokraten (SPD) in Rheinland. Pfalz. Die Ergebnisse bestätigten weitgehend den politischen Status quo in beiden Bundesländern. Die scheidenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann von den Baden-Württembergischen Grünen und Malu Dreyer von der SPD Rheinland-Pfalz gewannen die Wahlen. Die CDU belegte den zweiten Platz der beiden regionalen Abstimmungen, gefolgt von der rechten Alternative für Deutschland, obwohl auch ihre Unterstützung zurückging.

Ergebnisse der nationalen Wahlen in Deutschland CNBC

Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, gab zu, dass die Ergebnisse für die Mitte-Rechts-Partei enttäuschend waren, und sagte: “Um es ganz klar auszudrücken, dies ist keine gute Wahlnacht für die CDU. Wir hätten uns unterschiedliche Ergebnisse gewünscht Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. “ Die schlechte Leistung der Partei kommt, wenn sie sich auf die nationalen Wahlen im September vorbereitet – mit vier weiteren nationalen Wahlen vor diesem Datum – und auf die Zeit nach Merkel. Die Bundeskanzlerin kündigte 2018 an, dass sie nicht für eine fünfte Amtszeit kandidieren werde, was die Unsicherheit darüber aufwirft, wer ihr nachfolgen würde, um die größte europäische Wirtschaft zu übernehmen. Arne Jungjohann, Politikwissenschaftler und Mitglied der Green Academy der Heinrich-Boell-Stiftung, sagte gegenüber CNBC, die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die CDU bei der nationalen Abstimmung im September in Schwierigkeiten geraten könnte. READ Michael Wendler entschuldigt sich bei RTL und kündigt seine Rückkehr an “Die CDU-Partei hat unter Angela Merkel das Image aufgebaut, unverzichtbar zu sein, die Partei der natürlichen Macht zu sein, und seit letzter Nacht (Sonntagabend) verblasst dieses Image”, sagte er gegenüber “Squawk Box Europe” von CNBC. “Wir haben in beiden Staaten gesehen … dass die Parteien tatsächlich Regierungen ohne die CDU bilden können, und das ist das Signal von gestern Abend.”

Außergewöhnliches Wahljahr

Für einige politische Parteien in Deutschland sind die jüngsten Ergebnisse jedoch ermutigend, insbesondere für die grünen Umweltschützer, die an diesem Wochenende auch bei den hessischen Kommunalwahlen gute Leistungen erbracht haben. Dies könnte später in diesem Jahr eine Veränderung der politischen Landschaft einläuten, da die Grünen wahrscheinlich ein Koalitionspartner für die CDU in der nächsten Regierung werden werden. Jungjohann sagte gegenüber CNBC, die Grünen hätten sich als “zentrale Partei” in Deutschland etabliert, die sowohl von links als auch von rechts regieren könne. Sie sind bereits Teil von Koalitionen in 11 der 16 Bundesländer. “Sie sind zu einer föderalen politischen Kraft geworden, obwohl sie auf nationaler Ebene in der Opposition sind”, bemerkte er. Robert Habeck, Grün Der Ko-Parteivorsitzende sagte, die Ergebnisse seien “ein guter Start in das große Wahljahr für uns und wir könnten dann hoffentlich den Rückenwind von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit vollen Segeln nehmen und weiter an Dynamik gewinnen.” der kommende Monat. “ Er fügte hinzu, dass die Ergebnisse einen Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in die regierende CDU-Partei aufgrund dessen, was er als “Missmanagement” der Regierung während der Pandemie bezeichnete, und einen Korruptionsskandal widerspiegelten, der die Partei in den letzten Wochen in Bezug auf die Vorwürfe mehrerer CDU plagte Der Gesetzgeber nutzte die Verträge, um in den frühen Tagen der Pandemie Gesichtsmasken zu beschaffen. Die Vorwürfe haben zu mehreren Rücktritten geführt. READ Meghan zurück zum alten Ruhm? Königliche Experten bezweifeln: "Kein glamouröser Auftritt"

Die CDU wird nach den Ergebnissen des Wochenendes wahrscheinlich fasziniert sein, da sie überlegt, wer Merkel nach den Wahlen im September als Kanzler ersetzen könnte. Merkel, die wohl stärkste und angesehenste Führungspersönlichkeit Europas, wurde während ihrer Führung weithin als sicheres Paar angesehen, um die Eurozone durch die Finanzkrise zu führen. In Deutschland wurde es jedoch für seine Entscheidung kritisiert, Hunderttausenden von Migranten die Einreise in das Land im Jahr 2015 zu ermöglichen. Diese Entscheidung wurde als angesehen Stärkung der Unterstützung für die rechte Partei Alternative für Deutschland. Die CDU muss noch entscheiden, für wen sie bei den Bundestagswahlen kandidieren wird, obwohl die Hauptkandidaten Armin Laschet, Vorsitzender der CDU, und Markus Soeder, Vorsitzender der Schwesterpartei der CDU, der Christlich-Sozialen Union, in Bayern sind.

Angela Merkel (CDU, lr), Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, führen Gespräche mit den Regierungschefs. Bildallianz | Bildallianz | Getty Images

Eine Entscheidung wird im April oder Mai erwartet, obwohl die Niederlagen der CDU am Wochenende den Druck auf die Parteiführer erhöhen, schnell einen Kandidaten zu nominieren, so Carsten Brzeski, globaler Makrochef bei ING. “Mit den Ergebnissen vom Sonntag haben sich die Chancen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der dritte Bayer zu sein, der die CDU bei nationalen Wahlen anführt, deutlich erhöht”, sagte er am Montag in einer Notiz. “Unserer Meinung nach zeigten die nationalen Wahlen am Sonntag … deutliche Unzufriedenheit mit der nationalen Regierung”, sagte er und bemerkte, dass “die wichtigste Botschaft für die Wahlen im September ist, dass die Wählerschaft Kontinuität anstrebt, aber wir wissen nicht, welche Kontinuität. “”

Coronavirus leidet