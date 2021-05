Merkels Block fällt im deutschen Nachfolge-Rennen auf 14-Monats-Tief

Die Konservativen von Bundeskanzlerin Angela Merkel fielen in einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage auf ein 14-Monats-Tief, weiter hinter einer Grünen, die zunehmend bereit ist, die nächste deutsche Regierung zu führen.

Mit Merkels Nachfolge sank die Unterstützung für ihre Christlich-Demokratische Union und die in Bayern ansässige CSU-Partei von 27% auf 24% wöchentliche Umfrage von der Kantar-Umfragegruppe für die Zeitung Bild am Sonntag, ein Niveau, das zuletzt Anfang März 2020 erreicht wurde. Die Grünen fielen um 1 Prozentpunkt auf 27%, was immer noch nahe an ihrer größten nationalen Unterstützung seit etwa zwei Jahren liegt.

Umfragen zufolge hat der Kampf der CDU-CSU-Allianz um den Kandidaten für die deutschen Wahlen im September ihre Position bei den Wählern beeinträchtigt. Armin Laschet, ein Merkel-Zentrist, der im April den Zuschlag erhielt, ist laut Kantar-Umfrage unter den Kanzlerkandidaten der drei Hauptparteien am wenigsten beliebt.

Merkels Entscheidung, im September nicht für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren, ihre Unfähigkeit, einen organisierten Übergang zu organisieren, und der Niedergang ihres sozialdemokratischen Koalitionspartners haben die Tür zu Deutschlands erster von den Grünen geführter nationaler Regierung geöffnet. Die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten, eine wirtschaftsfreundliche Oppositionspartei, gewannen in der Umfrage am Sonntag jeweils 2 Punkte und stiegen auf 15% bzw. 11%.

Wenn die Kanzlerin eher durch Volksabstimmung als durch das Parlament gewählt würde, würde Annalena Baerbock von den Grünen 26% erhalten, gegenüber 16% für Finanzminister Olaf Scholz, den SPD-Kandidaten, und 15% für Laschet von der CDU-CSU, so eine Insa Umfrage für Bild am Sonntag.

Fotograf: Stefanie Loos / Bloomberg

Baerbock, ein 40-jähriger Mann, der noch nie einen Regierungsposten innehatte, wurde im vergangenen Monat bei einer Umfrage unter 1.500 deutschen Wirtschaftsführern gegenüber Laschet bevorzugt. Mit der 66-jährigen Merkel, die kurz vor dem Rücktritt nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin steht, ist dies das jüngste Zeichen dafür, dass die Grünen, die vor vier Jahren aus den Umwelt- und Antikriegsbewegungen Westdeutschlands hervorgegangen sind, heute dominieren.