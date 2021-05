Merkel sagt, Erdogans Abzug türkischer Truppen aus Libyen sei ein “wichtiges Signal”.

Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt an einer virtuellen Veranstaltung mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte (nicht abgebildet) zum Befreiungstag, dem Ende der Besetzung durch Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg, in der Kanzlei in Berlin am 5. Mai 2021 teil. REUTERS / Annegret Hilse / Pool

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Mittwoch gegenüber dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan, der Abzug ausländischer Truppen aus Libyen sei ein “wichtiges Signal”, da sich die beiden Staats- und Regierungschefs verpflichtet hätten, die neue Übergangsregierung in diesem Land zu unterstützen, sagte ein Sprecher Libyens. Libyens neue Einheitsregierung wurde am 15. März von zwei kriegführenden Regierungen vereidigt, die die östlichen und westlichen Regionen regiert hatten und nach einem Jahrzehnt gewaltsamen Chaos einen relativ reibungslosen Machtwechsel vollzogen hatten. Die Türkei unterstützte die in Tripolis ansässige Regierung des Nationalen Abkommens gegen die im Osten ansässige libysche Nationalarmee, die von Russland, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Frankreich unterstützt wurde. Merkel und Erdogan einigten sich während einer Videokonferenz darauf, die Übergangsregierung von Premierminister Abdulhamid Dbeibeh bei ihren Bemühungen um eine Verbesserung der Versorgungssituation für die Bevölkerung und bei der Vorbereitung der Wahlen bis Ende des Jahres zu unterstützen, sagte der Sprecher. “Die Bundeskanzlerin betonte, dass ein früher Beginn des Abzugs ausländischer Soldaten und Söldner ein wichtiges Signal aussenden würde”, fügte der Sprecher hinzu. Merkel und Erdogan diskutierten auch internationale Bemühungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie sowie regionale Probleme wie den Bürgerkrieg in Syrien und internationale Verhandlungen über die Zypernfrage, sagte der Sprecher. “Die Bundeskanzlerin und der türkische Präsident betonten, dass ein angemessener Zugang für humanitäre Hilfe für bedürftige Menschen in Syrien aufrechterhalten werden muss”, sagte der Sprecher. READ Schneesturm tötet 4 Menschen, hält einen Großteil von Spanien an Unsere Standards: Thomson Reuters Trust Principles.