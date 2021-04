Merkel sagt, dass neue “harte” COVID-19-Regeln erforderlich sind, um die Ausbreitung einzudämmen

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, dass neue “strenge” Regeln für COVID-19 erforderlich sind, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Merkel machte die Bemerkungen in einer wöchentlichen Video-Rede am Samstag laut Die Associated Press. Es kommt, nachdem das Land neue “Notbrems” -Beschränkungen eingeführt hat, die um Mitternacht in Kraft getreten sind, einschließlich einer neuen Ausgangssperre.

Während ihrer Ausführungen sagte Merkel, die Maßnahmen seien “dringend erforderlich” und stellte fest, dass in anderen Ländern wie Großbritannien und Irland die Infektionsraten aufgrund strenger Maßnahmen gesunken seien.

“Kein Land, das es geschafft hat, die dritte Welle der Pandemie zu durchbrechen und die Beschränkungen wieder zu lockern, hat dies ohne strenge Maßnahmen wie nächtliche Ausgangssperren getan”, sagte sie laut dem Bericht. AP.

Die Rede kam, nachdem Deutschland am Freitag angekündigt hatte, dass seine “Notbrems” -Beschränkungen am Samstag in Kraft treten würden, nachdem das Oberhaus ein Gesetz verabschiedet hatte, das es der Regierung erlaubt, dies zu tun. laut CNN.

Das Gesetz erlaubt es der Regierung, Staaten zu sperren, im Gegensatz zu Staaten, die solche Anstrengungen selbst unternehmen. Deutschland hat Ausgangssperren zwischen 22.00 und 17.00 Uhr verhängt und private Versammlungen, Sport- und Ladenöffnungen in Gebieten eingeschränkt, in denen mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche gemeldet werden, berichtete CNN.

Deutschland meldete am Samstag 22.262 neue Fälle von Coronavirus und 289 neue Todesfälle Johns Hopkins Universität.

Insgesamt wurden 3,2 Millionen Coronavirus-Infektionen und 81.492 Todesfälle verzeichnet. Es hat auch 24 Millionen Dosen des Coronavirus-Impfstoffs verabreicht und 7% seiner Bevölkerung vollständig immunisiert.