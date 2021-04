Merkel fordert die Deutschen nachdrücklich auf, “strengen” viralen Beschränkungen zuzustimmen

BERLIN (AP) – Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte die Deutschen auf, landesweite Pandemiebeschränkungen zu akzeptieren, die um Mitternacht in Kraft traten. Dies führte zu einer Ausgangssperre von 22.00 bis 17.00 Uhr und zusätzlichen Beschränkungen des persönlichen Kontakts und des Zugangs zu nicht wesentlichen Geschäften in Gebieten mit hoher Infektion.

In ihrer wöchentlichen Video-Rede am Samstag räumte Merkel ein, dass die neuen Regeln “streng” seien, bestand jedoch darauf, dass sie notwendig sind, um die Ausbreitung des Virus im Land einzudämmen.

Die deutsche Seuchenbekämpfungsbehörde meldete am Freitag 23.392 neu bestätigte Fälle und 286 weitere Todesfälle durch COVID-19. Deutschland hat seit Beginn der Pandemie fast 3,3 Millionen Fälle und 81.444 Todesfälle verzeichnet.

Merkel sagte, die neuen Maßnahmen, die automatisch in Gebieten mit mehr als 100 Neuerkrankungen pro Woche pro 100.000 Einwohner wirksam werden, seien “dringend”.

Sie zitierte andere Länder wie Großbritannien, Portugal und Irland, in denen die Infektionsraten unter strengen Sperren stark gesunken sind, und verteidigte die neuen Beschränkungen Deutschlands gegen Kritik, die sie als übertrieben bezeichnete.

“Kein Land, dem es gelungen ist, die dritte Welle der Pandemie zu brechen und die Beschränkungen wieder zu lockern, hat dies ohne strenge Maßnahmen wie nächtliche Ausgangssperren getan”, sagte Merkel.

Dutzende deutsche Prominente haben diese Woche Videos gepostet, in denen sie sich über die Einschränkungen lustig machen. Einige haben seitdem ihre Videos gelöscht und sich dafür entschuldigt, dass sie rechtsextreme Berichte über die Pandemie aufgegriffen haben, während sie das Leiden derer herunterzuspielen schienen, die ihre Angehörigen an COVID-19 verloren haben.

Der deutsche Gesetzgeber hat diese Woche ein Gesetz verabschiedet, das in Gebieten mit hohen Infektionsraten konsequent eine “Notbremse” anwendet und das Flickenteppich an Maßnahmen beseitigt, die die Pandemie-Reaktion in den 16 Bundesstaaten des Landes charakterisierten.

