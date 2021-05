Merkel: Deutschland diskutiert mit den USA über “Mittelweg” zu Russland

BERLIN (AP) – Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Donnerstag, Deutschland werde mit den Vereinigten Staaten über die “notwendigen Gemeinsamkeiten” in Bezug auf die Beziehungen zu Russland diskutieren, nachdem Präsident Joe Biden beschlossen habe, das Unternehmen, das ein von Washington abgelehntes Gaspipeline-Projekt zwischen Russland und Deutschland überwacht, nicht zu bestrafen.

Die Nord Stream 2-Pipeline ist seit Jahren ein Irritant in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Washington, das gekämpft hat, um es zu blockieren, argumentiert, dass die Pipeline – jetzt zu 95% fertiggestellt – die europäische Energiesicherheit bedroht, den Einfluss Russlands stärkt und Risiken für die Ukraine und Polen birgt, indem sie diese umgeht. Zwei Länder.

Die Regierung von Biden verhängte am Mittwoch Sanktionen gegen russische Unternehmen und Schiffe für ihre Arbeit an der Pipeline, aber Biden verärgerte viele demokratische und republikanische Gesetzgeber, indem er sich entschied, die Nord Stream 2 AG, das Unternehmen, das das Projekt überwacht, nicht zu bestrafen.

Die Aufhebung der Sanktionen gegen das verbündete Deutschland stand “im Einklang mit unserer Verpflichtung, unsere transatlantischen Beziehungen aus Gründen der nationalen Sicherheit zu stärken”, sagte US-Außenminister Antony Blinken in einer Erklärung.

Merkel sagte am Donnerstag: “Präsident Biden hat jetzt im Kontext des Nord Stream 2-Konflikts einen Schritt auf uns zu gemacht, wo wir unterschiedliche Ansichten haben, aber jetzt detaillierter über die Gemeinsamkeiten sprechen werden, die in den Beziehungen zu Russland erforderlich sind.” “”

Bei einer Veranstaltung des deutschen Fernsehsenders WDR in Berlin ging sie nicht auf diese Gemeinsamkeit ein.

Auf die Frage, was Biden von Deutschland oder Europa für die Aufhebung der Sanktionen bekommen werde, antwortete Merkel: “Schau, so funktioniert das nicht.”

Merkel fügte hinzu, dass sie und Biden sich bald auf den Treffen der Gruppe der Sieben und der NATO sehen werden. Sie merkte an, dass sie und Armin Laschet, der Kandidat ihrer Partei für die Nachfolge nach den Wahlen am 26. September in Deutschland, sich dafür einsetzten, Versprechen zur Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben einzuhalten.

“Wir müssen über die Politik Russlands und der Ukraine und natürlich über die Politik Chinas sprechen”, sagte sie. “Aber das lässt sich nicht in Millimetern und Gramm messen. Partnerschaften basieren auf dem Versuch, auf die Denkprozesse und Positionen des anderen zu reagieren, um gute Kompromisse zu finden.”

Nord Stream 2 gehört dem russischen Staatsunternehmen Gazprom mit Investitionen mehrerer europäischer Unternehmen. Inländische Kritiker in Deutschland – darunter Laschets Hauptgegner bei den Wahlen, die Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock – argumentierten, dass die Pipeline aus verschiedenen Gründen ausrangiert werden sollte, einschließlich der Behandlung des Oppositionsführers Russin Alexei Navalny durch Russland.