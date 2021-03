Mercedes-Teamleiter Wolff prognostiziert “Hundekampf” in Bahrain

Nach sieben Jahren der Vorherrschaft und einer leichten Saison der Vorherrschaft gab Mercedes-Chef Toto Wolff am Freitag zu, dass er beim Grand Prix von Bahrain in dieser Woche einen “Hundekampf” mit dem Rivalen Red Bull erwartet hatte.

Der österreichische Teammanager, der sieben Doppel in Folge für den Konstrukteur- und Fahrertitel betreut hat, hatte gehofft, dass dringende Verbesserungen an den 2021-Fahrzeugen des Teams sie in den Eröffnungsübungen am Freitag in Einklang bringen würden.

Stattdessen war es Red Bull, der den Niederländer Max Verstappen flog, der zweimal den Rekord brach, um zu beweisen, dass er der schnellste Mann ist, der in das Eröffnungsrennen am Sonntag geht.

Der siebenmalige Titelverteidiger Lewis Hamilton wurde am Freitag auf dem Bahrain International Circuit bei heißen, trockenen und windigen Bedingungen nur Dritter, geschlagen von Vertstappen und seinem Landsmann Lando Norris in einem McLaren mit Mercedes-Antrieb.

“Die Nacht ist angebrochen und die Bedingungen sind nicht gekommen”, sagte Wolff nach dem beleuchteten zweiten Training.

„Es ist ein echter Hundekampf. Wenn man die schnellsten Runden und sogar die langen Läufe überlagert, ist es so eng, dass jedes Kilogramm Kraftstoff einen wirklich großen Schwung haben kann, also wissen wir es nicht wirklich.

“Wir sind hier definitiv näher als beim Testen, aber ich würde nicht wissen, wo ich gegen Red Bull stehen soll.”

Hamilton sagte, Red Bull habe seine Höchstgeschwindigkeit bewiesen und fügte hinzu, er befürchte die für das Wochenende vorhergesagten windigen Bedingungen, während Teamkollege Valtteri Bottas, Fünfter, sagte, sein Auto sei “manchmal unmöglich zu fahren”.

Der Sturz von Mercedes von der klaren Vormachtstellung zu engen Konkurrenten folgte einer Reihe von Regeländerungen, die den Abtrieb reduzieren und Autos etwas langsamer und sicherer machen sollten.

Bei Mercedes führten die Änderungen der Aero-Regel, die das Abschneiden eines Teils des Fahrzeugbodens vor den Hinterrädern erforderten, zu einem enormen Leistungsverlust.

str / dj