Mehr als 4 Oldtimer auf indischen Straßen führt Karnataka die Liste mit 70 lakh, Auto News, ET Auto an

NEU-DELHI: Mehr als vier Crore-Fahrzeuge, die älter als 15 Jahre sind, fahren auf panindischen Straßen und fallen unter die Umweltsteuer, wobei Karnataka mit mehr als 70 Lakh dieser Fahrzeuge den ersten Platz einnimmt.

Das Ministerium für Straßenverkehr und Autobahnen digitalisierte Daten dieser Fahrzeuge im ganzen Land, mit Ausnahme von Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Telangana und Lakshadweep, da ihre Aufzeichnungen nicht verfügbar waren.

Ein Vorschlag für eine grüne Steuerabgabe wurde bereits an Staaten gesendet.

Den Daten zufolge sind mehr als vier Crore-Fahrzeuge über 15 Jahre alt, mehr als zwei Crore über 20 Jahre.

Die gescannten Fahrzeugaufzeichnungen entsprechen der zentralisierten Datenbank von Vahan, in der “Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Telangana und Lakshadweep” nicht enthalten sind.

Uttar Pradesh liegt mit 56,54 Lakh-Fahrzeugen auf dem zweiten Platz, von denen 24,55 Lakh über 20 Jahre alt sind.

Die Hauptstadt Delhi liegt mit 49,93 Lakh an dritter Stelle in Bezug auf alte und umweltschädliche Fahrzeuge, von denen 35,11 Lakh über 20 Jahre alt sind.

Das Scannen der Fahrzeugnummern ergab, dass Kerala 34,64 Lakh solcher Fahrzeuge hat, gefolgt von 33,43 Lakh in Tamil Nadu, 25,38 Lakh in Punjab und 22,69 Lakh in Westbengalen.

Maharashtra, Odisha, Gujarat, Rajasthan und Haryana haben diese Fahrzeuge im Bereich von 17,58 lakh und 12,29 lakh.

Die Anzahl dieser Fahrzeuge variiert zwischen 1 Lakh und 5,44 Lakh für Jharkhand, Uttarakhand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Pondicherry, Assam, Bihar, Goa, Tripura und die Gewerkschaftsgebiete Dadra-Nagar Haveli sowie Daman und Diu.

Der Rest der Staaten hat nach zentralen Daten alte und umweltschädliche Fahrzeuge von jeweils weniger als einem Lakh.

Die Regierung plant, in naher Zukunft eine Umweltsteuer auf ältere Fahrzeuge zu erheben, um die Umwelt zu schützen und die Umweltverschmutzung zu verringern.

Fahrzeuge wie leistungsstarke Hybride, Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen wie CNG, Ethanol und Flüssiggas sind davon ausgenommen. Die Einnahmen aus der Ökosteuer werden nach Angaben des Ministeriums zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung verwendet.

Der Minister für Straßenverkehr und Straßenverkehr, Nitin Gadkari, genehmigte im Januar dieses Jahres einen Vorschlag zur Erhebung einer “grünen Steuer” auf alte Fahrzeuge, die die Umwelt verschmutzen.

Der Vorschlag wurde den Staaten zur Konsultation übermittelt, bevor er offiziell benachrichtigt wurde.

Die Ökosteuer wird derzeit von einigen Staaten / UT zu unterschiedlichen Sätzen erhoben.

Im Rahmen dieses Programms könnte für Transportfahrzeuge, die älter als acht Jahre sind, bei Erneuerung des Fitnesszertifikats eine Umweltsteuer in Höhe von 10 bis 25 Prozent der Straßensteuer erhoben werden.

Für Privatfahrzeuge wird nach Erneuerung der Zulassungsbescheinigung nach 15 Jahren eine Umweltsteuer erhoben. Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs wie Stadtbusse unterliegen einer niedrigeren Umweltsteuer. Für Fahrzeuge, die in stark verschmutzten Städten zugelassen sind, wird eine höhere Umweltsteuer (50 Prozent der Straßensteuer) vorgeschlagen.

Je nach Kraftstoff (Benzin / Diesel) und Fahrzeugtyp wird ebenfalls eine Differenzsteuer erhoben.

Neben leistungsstarken Hybriden, Elektrofahrzeugen und alternativen Kraftstoffen wie CNG, Ethanol, Flüssiggas usw. sind in der Landwirtschaft eingesetzte Fahrzeuge wie Traktoren, Erntemaschinen und Ackerbauern von der Steuer befreit.

Nach Angaben des Ministeriums werden die grünen Steuereinnahmen auf einem separaten Konto geführt und zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung verwendet.

Die Staaten müssen modernste Einrichtungen zur Überwachung der Emissionen einrichten.

Gadkari führte die Vorteile der Umweltsteuer auf und sagte, sie würde die Menschen davon abhalten, umweltschädliche Fahrzeuge zu verwenden, und sie dazu motivieren, auf neuere, umweltfreundlichere Fahrzeuge umzusteigen.

Die Regierung hat Anfang dieses Monats die genaueren Details der Verschrottungspolitik für Fahrzeuge bekannt gegeben, die vorsieht, dass Käufern beim Verschrotten alter Fahrzeuge rund 5% Rabatt auf Neuwagen angeboten werden.

Gadkari nannte es eine „Win-Win“ -Politik, die dazu beitragen wird, die Energieeffizienz zu verbessern und die Umweltverschmutzung zu verringern.

Die im EU-Haushalt für 2021-2022 angekündigte freiwillige Verschrottungspolitik sieht vor, dass Eignungsprüfungen für Privatfahrzeuge nach 20 Jahren durchgeführt werden, während Nutzfahrzeuge dies nach 15 Jahren erfordern würden.