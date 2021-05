Max Verstappen: Ich habe nichts zu beweisen

Max Verstappen bestritt Lewis Hamilton Der Niederländer hat das Gefühl, dass er in dieser Saison viel zu beweisen hat.

In dieser Saison haben Hamilton und Verstappen treten zum ersten Mal seit dem Start beider Geräte gegen weitgehend gleichmäßige Maschinen an.

Der Brite hat derzeit die Oberhand und gewann drei der ersten vier Rennen, aber Verstappen drückte ihn in Bahrain und Barcelona eng zusammen.

Trotz ihrer engen Kämpfe haben sie sich noch nicht auf dem richtigen Weg zusammengetan, dem, was sie anfangs in Barcelona am nächsten kamen, als Verstappen sich der Führung rühmte und Hamilton gerade genug Platz ließ.

Vor dem Rennwochenende in Monaco sagte der siebenfache Weltmeister, da er derjenige ist, der das Gefühl hat, weniger zu beweisen, liegt es an ihm, dafür zu sorgen, dass dies in Zukunft nicht mehr der Fall ist.

„Ich denke, ich habe es gut gemacht, alle bisherigen Vorfälle zu vermeiden. Wir haben 19 weitere [races] Gehen Sie und wir könnten uns verbinden – ich hoffe nicht “, sagte er Reportern in Monaco.

„Ich denke, das Gute ist, dass zwischen uns ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Respekt besteht.

„Ich denke, wie Sie wissen, glaubt er vielleicht, dass er viel zu beweisen hat. Ich bin dort nicht unbedingt im selben Boot. Ich bin eher eine langfristige Mentalität wie “Es ist ein Marathon, kein Sprint”, weshalb ich letztendlich die Statistiken habe, die ich habe.

“Also werde ich damit weitermachen und alles tun, um ein Anmelden zu vermeiden.”

Verstappen wurde später heute nach den Kommentaren gefragt und sagte, er glaube nicht, dass es irgendjemandem irgendetwas beweisen müsse.

Er fügte hinzu, dass er genauso dafür verantwortlich sei, dass die beiden in den ersten vier Runden der Saison nicht fallen wie sein Rivale.

“Nein, ich habe nichts zu beweisen”, sagte der Red Bull-Fahrer.

„Und wenn ich Kontakt vermeide, denke ich, geht es in beide Richtungen. Also haben wir es gut gemacht, es ist wahr. Aber ja, wir laufen hart, wir vermeiden den Kontakt auf beiden Seiten.

“Hoffentlich können wir so weitermachen und weiterhin auf dem richtigen Weg sein und hart gegeneinander antreten.”

Zak Brown, CEO von McLaren, sagte, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Hamilton und Verstappen zusammenkamen, aber dieser beschuldigte den Amerikaner, es nur zu sagen, um Schlagzeilen zu machen.

“Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich zu diesen Dingen sagen soll”, sagte Verstappen.

“Wir versuchen nie abzustürzen, oder?” Es geht nur darum, solche interessanten Schlagzeilen zu machen.

„Ich denke, es wird noch ein paar Zuschauer geben, wenn Sie sagen, dass es eine Frage der Zeit ist, und anstatt zu sagen, dass wir bisher einige großartige Rennen hatten. Die Leute werden natürlich mehr darauf klicken. “”

