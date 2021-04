Massenverbrennungen als Indien vor dem Tsunami von Covid-19-Todesfällen steht

Jyot Jeet kümmert sich um alle Toten, als wären sie seine eigene Familie, und führt traditionelle Bestattungsriten durch, die in einem provisorischen Krematorium in Aus Indien Hauptstadt.

Manchmal überwältigt ihn die Verwüstung. Es geschah eines Morgens, als er neben einer Frau weinte, als sie neben dem Scheiterhaufen ihres Mannes und ihres kleinen Sohnes stand.

Sowohl Vater als auch Sohn waren gestorben Covid-19.

“Dies ist ein Moment, der mich für immer verfolgen wird”, sagte der 27-jährige Jeet NBC News telefonisch vom Seemapuri Crematorium, einer temporären Einrichtung, die eingerichtet wurde, um den Tsunami des Todes von Covid-19 in Neu-Delhi zu bewältigen. „Jeden Tag sterben Menschen vor unseren Augen. Dies sind Menschen, die hätten gerettet werden sollen. “”

Jeet ist Vorsitzender von Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal (SBS-Stiftung), einer Sikh-Nichtregierungsorganisation, die seit über 25 Jahren benachteiligte Menschen im Land medizinisch versorgt. Es bietet auch kostenlose Feuerbestattungen für Arme und Obdachlose.

Jyot Jeet, rechts, mit dem Gründer der SBS Foundation, Jitender Singh Shunty. Facebook

In letzter Zeit hat Jeet seine Zeit freiwillig zur Einäscherung der an Covid-19 Verstorbenen zur Verfügung gestellt. Die Stiftung begann diese Bemühungen im September auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle des Landes.

Die Organisation verbrannte dann ungefähr 10 Leichen pro Tag. Heute, im Griff einer verheerenden zweiten Welle, führt er täglich mehr als 120 Feuerbestattungen durch, sagte er.

Obwohl es keine offiziellen Zahlen gibt, die belegen, wie viele Leichen im ganzen Land eingeäschert wurden, symbolisieren Fotos und Videos von Scheiterhaufen, die in provisorischen Krematorien in Indien schwelen, die Covid-19-Krise im Land. Die Parkplätze in Neu-Delhi werden ebenfalls umgebaut, um der wachsenden Zahl von Leichen gerecht zu werden.

Und nicht nur indische Krematorien sind überwältigt. Laut Reuters ist auch der wichtigste muslimische Friedhof in Neu-Delhi für Covid-19-Opfer wenig Platz, was einige Muslime dazu zwingt, ihre Angehörigen einzuäschern.

Laut der letzten Volkszählung sind fast 80% der indischen Bevölkerung Hindus, rund 14% Muslime und etwas mehr als 2% Christen. Hindus werden normalerweise eingeäschert, während Muslime und Christen sich traditionell für Bestattungen entscheiden. Andere Religionen, einschließlich Sikhismus, Jainismus und Buddhismus, machen etwa 4 Prozent der Bevölkerung aus und haben eine Vielzahl von Bestattungsriten.

Mit über 200.000 offiziell an dem Virus gestorbenen Personen – viele Experten sagen, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher ist – hat Covid-19 diese alten Traditionen des Lebensendes für viele auf den Kopf gestellt.

Covid-19-Opfer werden im Seemapuri Crematorium eingeäschert, einer temporären Einrichtung, die eingerichtet wurde, um den Tsunami der Todesfälle in der Hauptstadt zu bewältigen. Amal KS / Hindustan Times / Getty Images

Der jüngste Ausbruch hat Millionen im ganzen Land in Panik versetzt und sie haben verzweifelt versucht, sich im bröckelnden Gesundheitssystem des Landes zurechtzufinden. Tausende von Menschen nutzen soziale Medien, um Hilfe bei der Sicherung eines freien Krankenhausbettes, einer Sauerstoffversorgung oder des antiviralen Arzneimittels Remdesivir zu erhalten. Viele sind verzweifelt Bitten Sie die Ärzte, ihre Angehörigen auf den Etagen des Krankenhauses schlafen zu lassen.

Jeet zufolge haben mehrere hochrangige Freiwillige in seiner Gruppe in der letzten Welle positiv getestet. Er musste sich daher auf andere Mitglieder der Öffentlichkeit verlassen, um ihm bei den Feuerbestattungen zu helfen.

“Wir sind uns des mit dieser Arbeit verbundenen Risikos bewusst”, sagte er. „Natürlich haben wir Angst, aber es wäre eine Enttäuschung für unsere Nation, wenn wir nicht eingreifen würden. Wenn wir sterben müssen, werden wir sterben.

Laut Jeet arbeiten die Freiwilligen in Schutzkleidung in der sengenden Hitze, manchmal bis zu 20 Stunden am Tag. Gemeinsam baut das Team Scheiterhaufen, verbrennt die Leichen und säubert dann den Bereich, um den Prozess von vorne zu beginnen. Die Teammitglieder begrenzen ihre Wasserpausen, selbst wenn die Temperaturen auf über 107 Grad Fahrenheit steigen. Die meisten trauen sich nicht, ihre Masken abzunehmen, weil sie befürchten, infiziert zu werden.

“Tag für Tag sind wir umgeben von dem Geruch von verbranntem Fleisch und den Geräuschen weinender Familien”, sagte Jeet.

Covid-19-Opfer werden im Seemapuri-Krematorium in Neu-Delhi eingeäschert. Amal KS / Hindustan Times / Getty Images

Sein Team musste auf die umfassenden Rituale verzichten, von denen Hindus glauben, dass sie die Seele aus dem Kreislauf der Wiedergeburt befreit haben.

“Es ist wie ein Massentöten”, sagte er.

Der indische Premierminister Narendra Modi steht vor wachsender öffentlicher Wut über seine Krisenmanagement. Er schwieg weitgehend nach der Genehmigung religiöser Feiertage und Wahlkämpfe von Tausenden von Menschen besucht, um fortzufahren.

Die Wut im Land stieg am Montag nach der Regierung von Modis hinduistischer nationalistischer Bharatiya Janata-Partei befahl Twitter, Nachrichten zu löschen Kritik an der Bewältigung der Pandemie.

Inzwischen haben einige kritisierte die Medienberichterstattung über diese Massenkrematorien für die Darstellung der “heiligen” Riten der Hindus.

Trotz der harten Arbeit von Jeet und seinen freiwilligen Helfern häufen sich vor dem Krematorium Leichen, von denen einige nicht beansprucht wurden.

Die Stiftung versucht jedoch, allen “die Würde zu geben, die sie verdienen”, sagte er.

“Ich möchte nur in der Lage sein, zum letzten Mal mit dieser Person zusammen zu sein und ihnen ein paar Momente des Friedens zu geben”, sagte Jeet. “Es ist schwer, das Gefühl zu beschreiben, aber wir fühlen uns ihrer Seele sehr verbunden.”