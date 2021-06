Marvel Studios aktualisiert heimlich die Post-Credit-Szene von “WandaVision”

Es ist schon ein paar Monate her seit dem Saisonfinale von WandaVision. Jetzt sieht es so aus, als hätten Marvel Studios die mysteriöse Post-Credit-Szene der erfolgreichen Disney + -Serie verändert.

Im Nachspann, der weitgehend gleich geblieben ist, befindet sich Wanda draußen in einer abgelegenen Hütte im Wald und als die Kamera auf die Hütte zusteuert, sehen wir ein weiteres Foto von Wanda in ihrem Schüler-Outfit der Scarlet Witch Sie hört die Zwillinge um ihre Hilfe schreien.

In der aktualisierten Version hat sich jedoch nicht viel geändert, der Reddit-Benutzer UnPasCoolGuy etwas entdeckt und ein Video geteilt, das zeigt, dass sich die Farben der Landschaft definitiv geändert haben, insbesondere die Bäume, noch mehr Bäume wurden zur umliegenden Hütte hinzugefügt. Der verrückteste Teil dieser Veränderung ist eine winzige Figur, die zur Kabine hinabsteigt. Unsere beste Vermutung ist, wie bei allen anderen, dass es sich möglicherweise um eine Astralprojektion von Doctor Strange handelt. Der Charakter sollte ursprünglich in der Serie erscheinen, bis die Pläne geändert wurden. WandaVision steht in direktem Zusammenhang mit Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns, mit Elizabeth Olsen, die ihre Rolle im Film wiederholen wird. Das Doctor Strange-Thema des Komponisten Michael Giacchino ist jetzt auch im Abspann aufgeführt. Sie können einige der wichtigsten Änderungen in den Bildern unten sehen, mit den entsprechenden Quellenangaben.

Bild mit freundlicher Genehmigung von TheDirect.com

Bild mit freundlicher Genehmigung von Murphys Multiversum

Bild mit freundlicher Genehmigung von TheDirect.com

Marvel Studios hat diese Änderungen noch nicht offiziell angegangen. Bis zu diesem Moment ist das alles nur Spekulation. Ich wäre auch nicht schockiert, wenn sich die Ereignisse entfalten würden Loki, mit seiner Beteiligung an der Mehrwertsteuer ist die Ursache für diese Veränderungen. Wir werden abwarten müssen.

Lilie: Gerücht: Obi-Wan Kenobi soll in der kommenden Disney+-Serie gegen einen Inquisitor kämpfen

WandaVision ist eine Mischung aus klassischem Fernsehen und dem Marvel Cinematic Universe, in der Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany), zwei übermächtige Wesen, die ein idealisiertes Vorstadtleben führen, zu ahnen beginnen, dass nicht alles so ist, wie es ist. In der Serie spielen auch Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kat Dennings und Randall Park mit. Regie bei der Serie führt Matt Shakman; Herausgeber ist Jac Schaeffer.

Die 8 Folgen von WandaVision werden derzeit auf Disney+ ausgestrahlt.

verbunden