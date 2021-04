Martha Stewarts deutsches Schokoladenkuchenrezept hat eine moderne Wendung

Martha Stewart ist die Königin des häuslichen Lebens und sie hat in dieser Rolle seit Jahrzehnten gediehen. Königin der Rezepte, Geschäftsfrau, Schriftstellerin und Fernsehproduzentin, ihre Talente reichen weit über die Küche und den gesamten Haushalt hinaus.

Obwohl Stewart ihre Karriere an der Wall Street begann, veröffentlichte sie nach einer drastischen Veränderung in den 1980er Jahren ihr erstes Kochbuch. Unterhaltsam. Der Milliardär hat unzählige Bücher veröffentlicht, sein Geschäft begonnen und alles dazwischen.

Während Stewart traditionelle Rezepte nicht scheut, zögert sie sicherlich nicht, bestimmte Gerichte selbst zu verfeinern. Sein deutsches Schokoladenkuchenrezept ist anders als jede Form von herzhaftem Dessert, die wir je gesehen haben.

Martha Stewart | Christopher Polk / Getty Images

Martha Stewart hat Hunderte von Kuchenrezepten

Wenn es ums Backen geht, ist Stewart die Königin der Kuchen. Mit Hunderten von Rezepten und einem ganzen Kochbuch mit dem Titel Kuchen Perfektion, die DIY-Königin, hat alles gemeistert, von Pflaumenkuchen auf dem Kopf über Kaffeefederkuchen bis hin zu Erdnussbutter-Cupcakes.

Wenn Sie Lust haben oder einen bestimmten Kuchen probieren möchten, haben wir sicher, dass Stewart das Rezept hat, mit dem Sie das perfekte Ergebnis erzielen. Während es sicherlich einige traditionelle Kuchen in Stewarts Rezeptarsenal gibt, ist sie immer auf der Suche nach neuen Wendungen.

Deutscher Schokoladenkuchen ist traditionell ein geschichteter Schokoladenkuchen, der mit Kokos- und Pekannuss-Zuckerguss gefüllt und belegt ist. Stewart ist nichts dergleichen.

Martha Stewart brachte eine große Wendung in den traditionellen deutschen Schokoladenkuchen

Beim InstagramStewart hat einen Beitrag über seine Einstellung zum deutschen Schokoladenkuchen geteilt, und er unterscheidet sich sehr von dem, was wir erwartet hatten. “Greg macht einen deutschen Schokoladen-Bundt-Kuchen”, schrieb Stewart. „Deutscher Schokoladenkuchen zeichnet sich durch seinen legendären Kokos- und Pekannuss-Zuckerguss aus, aber wir haben uns der Tradition widersetzt und ihn im Inneren versteckt. Sehen Sie, wie Associate Food Editor Greg (@brooklyncooks) diese Praline kreiert, die eine köstliche Überraschung im Inneren verbirgt.

Der Kuchen enthält alle Zutaten, die Sie von Kokosnussbutterschokolade erwarten können. Um jedoch die klebrige Güte der Kokosnuss in der Mitte des Kuchens einzufangen, erfordert Stewarts Rezept eine andere Art von Backtradition.

Martha Stewarts deutscher Schokoladenkuchen erfordert eine Fäulnisform

Wenn Sie Stewarts deutschen Schokoladenkuchen auf Ihrer Theke sitzen sehen würden, würden Sie wahrscheinlich annehmen, dass es sich um einen normalen Schokoladenkuchen handelt. Sie backt den Kuchen in einer Fäulnispfanne, die normalerweise für Pfundkuchen und andere Desserts ohne Belag reserviert ist.

Auf diese Weise ist jedes Stück dieses Zuckergusses aus Kokosnuss und Pekannuss von köstlicher Schokolade umgeben. “Hier ist der Trick: Übertragen Sie den Teig in die Pfanne und löffeln Sie ihn dann über die klebrige Güte. Wir haben einen kleinen Eisportionierer für eine einfache Freigabe und gleichmäßig verteilte Löffel verwendet”, schreibt Stewart als Rezepttipp. “Es setzt sich beim Backen in der Mitte ab. Wenn Sie also diese glänzende Ganache in Scheiben schneiden, erwartet Sie eine köstliche Überraschung.”

Eine vollständige Liste der Zutaten, der Temperatur und der Garzeit finden Sie in Martha Stewarts deutschem Schokoladenkuchenrezept unter Martha Stewart lebt.