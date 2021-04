Lufthansa widersteht Verlusten trotz langsamerer Erholungsaussichten

Ein Lufthansa-Flugzeug startet am Flughafen hinter einem Flugzeug am Boden, während sich die Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) am 2. Juni 2020 in Frankfurt fortsetzt. REUTERS / Kai Pfaffenbach

Lufthansa (LHAG.DE) senkte die Kapazitätsprognose für das Gesamtjahr, da die Hoffnungen auf eine Erholung der Reise im Frühsommer schwinden, aber die Kostensenkungen der deutschen Fluggesellschaft die Verluste vierteljährlich senken. Die Gruppe, zu der auch Austrian Airlines, Swiss und Eurowings gehören, hat am Donnerstag angekündigt, mit rund 40% ihrer Kapazität vor der Pandemie zu fliegen und die weniger als zwei Monate zuvor veröffentlichte Prognose von 40% bis 50% zu reduzieren. Lufthansa rechnete mit einer allmählichen Erholung der Nachfrage von April bis Juni und einer “deutlichen Erholung des Marktes” in der zweiten Jahreshälfte und verwies auf Maßnahmen der Europäischen Union zur Öffnung des transatlantischen Reisens für US-Besucher, die geimpft wurden. Weiterlesen “Wir wissen, dass die Buchungen überall dort zunehmen, wo Beschränkungen aufgehoben werden und Reisen wieder möglich werden”, sagte Geschäftsführer Carsten Spohr in einer Erklärung. Die Reisebranche hat viele Fehlstarts in Richtung einer lang erwarteten Erholung erlitten, die von neuen Beschränkungen, Ausbrüchen viraler Varianten und einer langsamen Einführung europäischer Impfstoffe geprägt ist. Weiterlesen Der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) von Lufthansa verringerte sich im ersten Quartal um 30% auf 1,14 Milliarden Euro. Dies wurde durch einen Abbau von 19% und einen Rückgang der betrieblichen Aufwendungen um 51% unterstützt, während sich der Nettoverlust auf 1,05 Milliarden Euro halbierte. Beide Zahlen übertrafen die Erwartungen, basierend auf Medianschätzungen von Analysten in Unternehmensumfragen. Der Free Cashflow belief sich auf 235 Millionen Euro pro Monat und lag damit ebenfalls über dem zuvor gemeldeten monatlichen Verbrauch von 300 Millionen Euro. READ Test von Spieluhren mit Bluetooth - diese Box überzeugt die Stiftung Warentest 2020 Der Güterverkehr – ein Lichtblick für krisengeschüttelte Fluggesellschaften, da gestrandete Passagierjets die Kapazität reduzieren und die Preise erhöhen – erzielte im Quartal einen Rekordbetriebsgewinn von 314 Millionen Euro. Lufthansa versprach schnelle Fortschritte bei der Tilgung der Schulden eines von der Regierung unterstützten Rettungspakets in Höhe von 9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr und wird auf einer Aktionärsversammlung am 4. Mai die Genehmigung einholen, um neues Kapital in Höhe von bis zu 5,5 Milliarden Euro aufzubringen. Die Nettoverschuldung sei im ersten Quartal um 1 Milliarde Euro auf 10,9 Milliarden Euro zum 31. März gestiegen. (1 USD = 0,8243 Euro) Unsere Standards: Thomson Reuters Trust Principles.