Lucy Dacus befasst sich in ihrer neuesten Single “VBS” mit religiösen Traumata in ihrer Kindheit.

Die exzellente Singer / Songwriterin Lucy Dacus hat eine wundervolle Karriere aus ergreifendem, resonantem Rock aufgebaut, der nachträglich einen schweren lyrischen Schlag liefert. Ob allein oder als Drittel der unabhängigen Frauen-Supergruppe Boygenius, Dacus hinterlässt immer wieder einen Eindruck. Jetzt bereitet sie sich auf ihr drittes Album vor, Heimvideound wir haben eine brandneue Single, die Dacus ‘Leben in der Kirche widerspiegelt.

“VBS” ist nicht gerade ein Spaziergang in die Vergangenheit, da Dacus sich an die Tapferkeit ihrer Gruppe von Jugendlichen erinnert, die sie für die Realität einer echten Tragödie blind macht, die Menschen in ihrer Umgebung betrifft, einschließlich ihres ersten Kindes. Freund. “Du hast gesagt, ich habe dir das Licht gezeigt”, sagte sie sich. “Aber am Ende hat er nur die Dunkelheit dunkler gemacht als zuvor.”

In einer Erklärung sagt Dacus, dass die Ferienbibelschule “dort ist, wo christliche Eltern ihre Kinder während der Winter-, Frühlings- oder Sommerferien schicken, um vielleicht näher bei Gott zu sein. Sie lernen Outdoor-Fähigkeiten und bringen unnötiges Kunsthandwerk und Totempfähle wie Sandkunst nach Hause Frucht und Reinheit der Geisterringe.

Dacus schließt sich kürzlich einem Kollektiv von Sängern / Songwritern an, die über ihre Erfahrungen in der Kirche und darüber, wie sie ihr heutiges Leben geprägt haben, sprechen. Künstler mögen Semler und die Kameraden der Boygenius-Gruppe von Dacus Julien Bäcker und Phoebe Bridgers komplizierte Gefühle über ihre vergangenen Erfahrungen als Jugendgruppe haben und sich nachdenklich mit diesen Gefühlen befassen. Nicht alle diese Erinnerungen spiegeln positiv die Art und Weise wider, wie ihre jeweiligen Kirchen sie behandelt haben, und die Kirchengemeinschaften müssen darüber nachdenken, warum dies und was es bedeuten könnte. Immerhin fühlt es sich an, die Dunkelheit dunkler als zuvor zu machen, als eine ziemlich große Schaukel, die man verpassen sollte.