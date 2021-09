Lokal produzierte Bier-, Wein- und Spirituosenproben sind ein Hit beim Madison Septemberfest – News-Herald

Es gab gute Zeiten beim Madison Septemberfest, das am 4. September stattfand und eine Vielzahl von Bier-, Wein- und Spirituosenproben von lokalen Herstellern zum Probieren bot.

Die fünfte jährliche Veranstaltung fand im Bill Stanton Community Park in Madison Township statt, wo Festivalbesucher bei ihren Whisky- oder Weinproben den Blick auf den See genießen konnten.

Laut Tim Sizemore, Vorsitzender des Madison Septemberfest Planungskomitees, werden alle Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten und Getränken dem Madison Joint Recreation District zugute kommen.

„Es geht an Kinder, die Geld für Sport oder Kunst brauchen. Wir versuchen auch, an das Rabbit Run Theatre zu spenden“, sagte Sizemore.

Obwohl das Septemberfest auf lange Sicht immer gut gelaufen ist, sagte Sizemore, hatte die diesjährige Veranstaltung tatsächlich schon früh Schwierigkeiten, Food Trucks und Getränkeverkäufer zu finden, die an der Veranstaltung teilnehmen konnten in der Lage, Personal zu entbehren, um einen Stand zu betreiben.

Ein Weingut, Susec Chalet und Winery of Geneva, schaffte es jedoch immer noch, sich zusammen mit mehreren anderen in Ohio ansässigen Brennereien und Brauereien durchzusetzen. Wild Ohio Brewing of Columbus, Garrett’s Mill & Brewing Company of Garrettsville und Doc Howard’s Distillery of Perry waren einige weitere Mitglieder der Getränkehändlerliste.

Sizemore sagte, eines ihrer Hauptziele sei es, den weniger bekannten Weingütern und Brauereien der Region zu helfen, sich bekannter zu machen, da viele Festivalbesucher möglicherweise noch nie davon gehört haben oder ihre Produkte noch nie probiert haben.

„Wenn es um Bier geht, gibt es einige Dinge, an die die Leute vielleicht nicht denken – ich meine ja, du kannst nach Cleveland gehen und all deine Fatheads und so haben, aber jetzt können diese Jungs (lokale Brauereien) sagen: Hey, hier bist du kann uns finden “, erklärte er.

Martin Susec, Inhaber des Weinguts Susec, brachte ein beliebtes Spätsommer-Schmankerl zum Festival: Weinslurries. Er sagte, dass die Slushies aus ihrem Berrylicious-Blendwein hergestellt wurden, einem der beliebtesten Angebote des Weinguts neben ihrem roten Blend, der aus Trauben hergestellt wird, die alle vor Ort angebaut werden.

„Wir sind eines der neueren Weingüter in der Gegend, wir sind winzig, wir sind ein Open-Air-Weingut … wir haben als österreichisch aussehendes Chalet angefangen und es den ganzen Sommer vermietet“, sagte er.

Der Keller selbst ist nur von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags während der Sommersaison, vom Memorial Day bis zum 18. September.

Ein weiterer geschäftiger Stand war die Cleveland Whisky Company, die seit fast einem Jahrzehnt in der Innenstadt von Cleveland ansässig war. Sie boten eine Vielzahl verschiedener einzigartiger Whiskys an, darunter ihren preisgekrönten Black Cherry Wood Bourbon, der nach Angaben der Mitarbeiter bei den Septemberfest-Besuchern sehr beliebt war.