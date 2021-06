Liam Neeson ist überrascht, dass er weiterhin Actionfilme macht – / Film

Im Jahr 2015, Liam Neeson, der Stern von Genommen Kino, vorhergesagt er hatte wahrscheinlich “vielleicht noch zwei Jahre” Actionfilme in sich. Im Jahr 2017 hat der Schauspieler implizit dass seine Tage als Actionfilm hinter ihm liegen könnten, nur um diese Aussage sofort zurückzuziehen und Versprechen dass er “Actionfilme machen würde, bis sie mich im Boden begraben”. Anfang des Jahres schien er seine Meinung noch einmal zu ändern, Sprichwort er habe noch ein paar andere Actionfilme “in Arbeit und ich denke, das wird es wahrscheinlich.”

Aber während der Mann immer älter wird, kommen immer wieder neue Actionfilme von Liam Neeson heraus. In einem neuen Interview scheint Neeson so überrascht wie jeder andere von der Langlebigkeit dieser besonderen Phase seiner Schauspielkarriere zu sein. „Ich bin 69 Jahre alt! Ich bin gerade 69 geworden “, sagt er, anscheinend ungläubig, dass Filmemacher ihn weiterhin für die Hauptrolle in Filmen ansprechen, in denen er Menschen auf oder um verschiedene Verkehrsmittel herum bekämpft.



„Ich bin 69 Jahre alt! ” er sagte Wöchentliche Unterhaltung, was den gleichen Schock ausdrückt, den manche Leute wahrscheinlich bekommen, wenn sie Neesons ergrautes Gesicht in einem neuen Actionfilm-Trailer sehen. Er machte weiter:

„Ich bin gerade 69 geworden und die Gespräche, die ich jetzt mit meinem Agenten führe, sind: ‚Liam, hast du dieses Drehbuch gelesen? Es ist ein Action-Szenario“, und ich sage: „Chris, lass mich dich das fragen, sie wissen, wie alt ich bin, nicht wahr? ‘Ja, das tun sie.’ „Okay, das ist alles, was ich wissen möchte, danke. Davon abgesehen bleibe ich einigermaßen fit, und das muss man bei einigen dieser Filme einfach tun. Wenn Sie die Hauptrolle in einem Film spielen, sind Sie dafür verantwortlich; Du bist in so ziemlich jeder Szene dabei, es liegt an dir, in Form zu bleiben. Man muss mit 35 nicht wie Arnold Schwarzenegger aussehen, aber Ausdauer muss man haben. So mache ich jeden Tag meine kleinen Workouts und bleibe einigermaßen fit.

Die Eisstraße wird nicht das letzte Mal sein, dass Sie sie im Action-Modus sehen

Neeson kommt bald Die Eisstraße, ein neuer Netflix-Thriller, in dem er einen Eisstraßen-Trucker spielt, der eine Gruppe von Bergleuten retten muss, während er durch eisige Umgebungen fährt. Auf die Frage von EW, ob er versuche, so viel Action zu bekommen, obwohl er immer noch das Gefühl habe, dass er es schaffen könnte, antwortete Neeson: „Ich denke, und ich habe gerade eine in Australien mit Mark Williams gemacht, das hat er getan.“ Ehrlicher Dieb. Es ist ein Actionfilm namens Schwarzlicht, wir haben es vor Weihnachten fertig. Dann spielte er einen Auftragskiller mit Alzheimer im Frühstadium in einem Film mit dem Titel Erinnerung, und danach mit Bestrafung, was irgendwie ist Riff auf Geschwindigkeit.

“Ich fahre nächsten Montag nach Berlin, um einen Film zu starten, in dem mein großer irischer Arsch für 98% des Films in einem Mercedes oder BMW sitzt, mit meinen beiden Kindern im Rücken”, sagt Neeson über Bestrafung. “Mir wurde gesagt, es sei ein Sitz unter Druck, weil ich auf den Finanzmärkten bin und für einen Kunden viel Geld verloren habe und er sich rächen will.”

Es scheint, als hätte er keinen Spaß damit gemacht, weiterhin Actionfilme zu machen, bis er tot und begraben ist, und das wird hoffentlich noch viele Jahre dauern.

