Laut RCMP gibt es keine Anklage wegen rassistischer Durchfahrts-Tirade in Richmond

Ein Verdächtiger, der beschuldigt wird, Anfang dieses Monats vor einem Fast-Food-Restaurant in Richmond, BC, eine rassistische Tirade ins Leben gerufen zu haben, wird nach Angaben des RCMP nicht strafrechtlich verfolgt, nachdem mit dem Opfer eine Lösung gefunden wurde.

Die Polizei sagte, sie habe den Verdächtigen, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde, am 14. Mai ausfindig gemacht, nachdem sie die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten hatten. Ein Mann wurde gefilmt, als er am 1. Mai durch die Durchfahrt eines Burger King fuhr und die Leute in ihrem Auto mit rassistischen Beleidigungen beschimpfte.

Eine Erklärung bestätigte, dass der RCMP den Verdächtigen gefunden hatte, jedoch keine Anklage empfehlen würde, da der Fall am Mittwoch durch alternative Maßnahmen beigelegt wurde.

“Untersuchungen von Hassvorfällen können sehr komplex sein, und die Videobeweise sind zwar oft sehr überzeugend, spiegeln jedoch nicht immer das Gesamtbild wider”, heißt es in einer E-Mail von Cpl. Ian Henderson Donnerstag.

„Der Richmond RCMP möchte sich noch einmal bei den Medien und Mitgliedern der Öffentlichkeit bedanken, die dazu beigetragen haben, den Verdächtigen in dieser Angelegenheit zu identifizieren. Mit Ihrer Hilfe konnten unsere Agenten eine gründliche Untersuchung durchführen.

“Letztendlich konnten sie durch die Zusammenarbeit mit dem Opfer und dem Verdächtigen eine Alternative zu Strafanzeigen finden, die hoffentlich verhindern wird, dass dies erneut geschieht.”

Henderson sagte, er könne aus Datenschutzgründen nicht bestätigen, welche alternativen Maßnahmen ergriffen wurden, sagte jedoch, dass der Angeklagte und das Opfer sich über die Auswahl einig seien.

Alternative Maßnahmen ermöglichen eine außergerichtliche Lösung. Je nach Provinz können die Programme in Fällen mit weniger schwerwiegenden Straftaten eingesetzt werden.

An den Programmen sind in der Regel Straftäter beteiligt, die keine kriminelle Vorgeschichte haben. Der Angeklagte hat die Möglichkeit, die Verantwortung für das Verbrechen zu übernehmen und die Gemeinschaft wieder gut zu machen, ohne vor Gericht zu gehen.

Drei auf Reddit veröffentlichte Videos des Vorfalls haben einen Mann festgehalten, der in der Durchfahrt ging und schrie und eine blaue Maske entfernte, um die Person hinter der Kamera anzuschreien. Er wurde auch beschuldigt, Drohungen ausgesprochen zu haben, sagte die Polizei.