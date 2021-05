Laut neuen Studien wird die Umstellung Deutschlands auf Elektrofahrzeuge Tausende von Arbeitnehmern betreffen

Die Gründung einer ID. 3. Elektrofahrzeug im Bau in einem Volkswagen Werk in Dresden, 29. Januar 2021.

Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge könnte in den nächsten Jahren Tausende von Arbeitnehmern in Deutschland betreffen, teilte das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag mit.

Die Ifo-Studie, die im Auftrag des Deutschen Verbandes der Automobilindustrie durchgeführt wurde, zeigt einige der potenziellen Herausforderungen auf, die vor uns liegen, wenn Regierungen versuchen, Diesel- und Benzinfahrzeuge zugunsten von benzinbetriebenen Fahrzeugen auslaufen zu lassen. Niedrige und emissionsfreie Fahrzeuge.

In einer Erklärung, die zusammen mit der Veröffentlichung des Berichts veröffentlicht wurde, teilte die Forschungseinrichtung mit, dass bis Mitte dieses Jahrzehnts rund 75.000 Produktionsmitarbeiter im deutschen Automobilsektor in den Ruhestand treten werden.

“Wenn jedoch die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotor bis 2025 in dem Maße zurückgeht, wie es die aktuellen Emissionsvorschriften vorschreiben, wird die Umstellung auf Elektromotoren mindestens 178.000 Mitarbeiter betreffen”, fügte er hinzu.

Diese Kohorte, erklärte Ifo, würde sich aus “Arbeitern zusammensetzen, die Produktgruppen herstellen, die direkt oder indirekt vom Verbrennungsmotor abhängen, von denen 137.000 direkt in der Automobilindustrie beschäftigt sind”.

Ifo-Präsident Clemens Fuest bezeichnete den „Übergang zur Elektromobilität“ als „große Herausforderung, insbesondere für Automobilzulieferer, in denen mittelständische Unternehmen dominieren“.

“Es ist wichtig, hochqualifizierte Arbeitsplätze in der verbleibenden Produktion von Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeugen zu erhalten, ohne strukturelle Veränderungen aufzuhalten”, sagte er.

Ein bedeutender Übergang scheint tatsächlich am Horizont zu stehen. Die Bundesregierung will, dass bis Ende dieses Jahrzehnts 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeuge im Land zugelassen werden. Im Januar gab Reuters unter Berufung auf die deutsche Straßenverkehrsbehörde bekannt, dass der Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen im Jahr 2020 194.000 überschritten habe, was einer Verdreifachung entspricht.

Mit Blick auf das Gesamtbild will die EU-Exekutive, die Europäische Kommission, im Rahmen ihrer „Strategie für intelligente und nachhaltige Mobilität“ bis 2030 mindestens 30 Millionen emissionsfreie Autos auf der Straße haben.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur Im vergangenen Jahr wurden rund 3 Millionen neue Elektroautos zugelassen, ein Rekordbetrag und eine Steigerung von 41% gegenüber 2019.

Oliver Falck, Direktor des Ifo-Zentrums für industrielle Organisation und neue Technologien, wollte den bereits laufenden systemischen Wandel hervorheben.

“Die Entwicklung der Produktionszahlen zeigt uns bereits, dass für Elektroautos und Verbrennungsmotoren sehr unterschiedliche Teile benötigt werden”, sagte er und bemerkte, dass “diese Transformation sich in der Welt noch nicht manifestiert hat. In gleichem Maße in Bezug auf das Personal”.

“Der Wandel, der in Bezug auf die Belegschaft zu erwarten ist, wird durch den Ruhestand der Babyboomer nicht vollständig abgefedert”, fuhr er fort. “Da sich Unternehmen dieses Mangels bereits bewusst sind, haben sie die Möglichkeit, rechtzeitig geeignete Maßnahmen wie Umschulungen und Weiterbildungen zu ergreifen.”

Laut Reuters berücksichtigte die Ifo-Untersuchung “nicht die potenzielle Schaffung neuer Arbeitsplätze bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen oder der Herstellung von Batteriezellen”.