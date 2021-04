Laut den Philippinen wurden illegale Strukturen an Riffen in der Nähe des Treffpunkts für chinesische Boote entdeckt

Das Militär des Landes sagte, die Bauwerke seien am Dienstag während der Patrouillen auf See entdeckt worden, gab jedoch nicht den genauen Standort der Bauwerke oder weitere Einzelheiten darüber an, wer sie errichtet oder wie sie gebaut wurden, und sagte, nur ihre Anwesenheit verstoße gegen das Völkerrecht.

China wurde beschuldigt, seine riesige Fischereiflotte eingesetzt zu haben, um Pekings Gebietsansprüche auf den 1,3 Millionen Quadratkilometern des Südchinesischen Meeres geltend zu machen, obwohl China die von ihm betriebenen Anschuldigungen, eine irreguläre Seestreitmacht oder eine Seemiliz, als unbegründet zurückgewiesen hat .

“Die Seegesetze geben den Philippinen unbestreitbare und ausschließliche Rechte in der Region. Diese Konstruktionen und sonstigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten wirken sich nachteilig auf den Frieden, die Ordnung und die Sicherheit unserer Hoheitsgewässer aus”, sagte der philippinische Generalleutnant Cirilito Sobejana in eine Erklärung. “Diese Strukturen sind illegal”, fügte Sobejana hinzu.

Zu den Merkmalen der Union Banks, die die Philippinen Pagkakaisa Banks nennen, gehört das Pfingstriff, das von Manila Julian Felipe Reef genannt wird.

Das Riff, das Teil des Spratly-Inseln-Archipels ist, wird sowohl von den Philippinen als auch von China beansprucht. Die Philippinen behaupten, dass sie Teil der ausschließlichen Wirtschaftszone des Landes sind. Ein Urteil eines Tribunals der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2016 wies Chinas Anspruch auf fast das gesamte Südchinesische Meer zurück, obwohl Peking sich weigerte, das Urteil anzuerkennen. China verwandelte einseitig andere Riffe in der Spratly Range in künstliche Inseln mit beträchtlicher Infrastruktur und militärischen Befestigungen, einschließlich Raketen, Gleisen und Waffensystemen. Das Pfingstriff schützt eine Lagune, in der laut Philippinen über 200 Fischerboote liegen. hätte operiert von chinesischen Maritimen Miliz Personal, haben in den letzten Wochen massiert. Manila protestierte gegen die Anwesenheit der Boote bei der chinesischen Regierung als Verletzung ihrer Souveränität und forderte sie auf, das Gebiet zu verlassen. Peking sagte, chinesische Schiffe seien Fischerboote und dass sie einfach der rauen See entkommen, indem sie in die Lagune ziehen, die vom bumerangförmigen Pfingstriff gebildet wird, das Peking Niu’e Jiao nennt und behauptet, Teil seines Territoriums zu sein. “Aufgrund der maritimen Situation haben einige Fischerboote in der Nähe von Niu’e Jiao Schutz vor dem Wind gesucht, was ganz normal ist. Wir hoffen, dass die betroffenen Parteien dies in einem rationalen Licht sehen können”, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, letzte Woche . READ Die EU-Länder starten eifrig COVID-19-Massenimpfungen Die philippinische Regierung veröffentlichte am Mittwoch Bilder und Videos der chinesischen Schiffe, die am 27. März aufgenommen wurden. Das philippinische Regierungsmaterial vom 7. März zeigt chinesische Boote in der Lagune.