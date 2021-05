Laut Bürgermeister werden in Bexar County über 955.000 COVID-19-Impfstoffe in der ersten Dosis verabreicht

SAINT ANTHONY – Der Bürgermeister von San Antonio, Ron Nirenberg, und die Kommissarin des Bezirks Bexar, Trish DeBerry, informierten die Gemeinde während der Besprechung am Donnerstagabend über die lokale Reaktion auf COVID-19.

Nirenberg meldete insgesamt 220.517 Fälle von COVID-19 und 3.404 Todesfälle in Bexar County, was einer Zunahme von 265 neuen Fällen am Donnerstag entspricht. Heute wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.

Der gleitende 7-Tage-Durchschnitt beträgt 202 Fälle.

Stadtbeamte berichteten auch, dass 200 Patienten werden ins Krankenhaus eingeliefert, 55 sind auf der Intensivstation und 26 sind auf Beatmungsgeräten. Es stehen 8% Personalbetten und 70% Ventilatoren zur Verfügung.

Laut Nirenberg erhielten 955.976 Menschen ihre erste Dosis COVID-19-Impfstoff und 719.767 wurden in Bexar County vollständig geimpft.

Der Bürgermeister sagte, dass Kinder zwischen 12 und 15 Jahren jetzt im Alamodome einen Pfizer COVID-19-Impfstoff erhalten können. Klicke hier für weitere Informationen und um mehr über andere Impfstellen zu erfahren.

Anzeige

Metro Health erinnert die Bewohner daran, dass der Pfizer-Impfstoff der einzige Impfstoff ist, der derzeit jüngere Altersgruppen mit Notfallgenehmigung abdeckt.

DeBerry und Nirenberg sagten, dass die Bezirks- und Stadtteams zusammenarbeiten, um Betriebsprotokolle für lokale Regierungsbüros nach dem zu entwickeln CDC Lift Mask Richtlinien für diejenigen, die am Donnerstag vollständig geimpft sind.

Sehen Sie sich das vollständige Briefing im obigen Video-Player an, um mehr über Stadt- und Kreisleiter zu erfahren. Klicke hier um zu sehen, ob Sie den Coronavirus-Newsletter von KSAT lesen.

MEHR CORONAVIRUS-ABDECKUNG VON KSAT

Anzeige