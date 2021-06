Laut BC Hydro hat die Hitzewelle die stündliche Spitzennachfrage auf einen neuen Rekord getrieben

Die Wasserkraft- und Elektrizitätsbehörde von British Columbia sagte, sie habe am Samstagabend einen neuen Rekord für die stündliche Spitzennachfrage im Sommer aufgestellt, als die Bewohner versuchten, während einer massiven Hitzewelle kühl zu bleiben.

BC Hydro veröffentlichte eine Erklärung, die besagt, dass eine vorläufige Analyse ergab, dass die Nachfrage 7.972 Megawatt erreicht hat, gegenüber dem vorherigen Rekord von 7.897 im August letzten Jahres.

Er sagt, dass die stündliche Spitzennachfrage normalerweise an Wochentagen aufgezeichnet wird, wenn die Kunden einen routinemäßigeren Zeitplan haben, was den Rekord am Samstag noch bemerkenswerter macht.

Das Crown Utility geht davon aus, dass die Nachfrage weiter steigen wird, wenn die Temperaturen in der gesamten Provinz steigen, und erwartet, dass der Rekord der letzten Nacht am Montag gebrochen werden könnte.

Hitzewarnungen für British Columbia wegen drohender Rekordtemperaturen

Es versichert den Kunden auch, dass das Netz von BC Hydro den zusätzlichen Bedarf decken kann, und hat Maßnahmen zur Gewährleistung der persönlichen Sicherheit ergriffen, wie zum Beispiel die Stornierung der meisten geplanten Ausfälle und die Aussetzung von Abschaltungen wegen Nichtzahlung.

Für den größten Teil von British Columbia gilt eine Hitzewarnung, da die Tageshöchstwerte vielerorts voraussichtlich 40 ° C überschreiten und viele tägliche Temperaturrekorde brechen.

Environment Canada erwartet, dass die Temperaturen am Dienstag beginnen abzukühlen.

BC Hydro sagt, dass das Schließen von Vorhängen und Jalousien die Hitze blockieren kann. Er schlägt auch vor, beim Kochen kleinere Geräte zu verwenden, um Geld zu sparen und kühl zu bleiben.

