Laut Astronomen sind SpaceX-Raketenabfälle über Seattle und Portland zu sehen

Eine “Desorbitationsverbrennung” ist die technischer Begriff denn wenn ein Raumschiff zum ersten Mal seinen Schwanz dreht und seine Raketen abfeuert, bevor es wieder in die Erdatmosphäre eintritt.

Jonathan McDowell, Astronom am Zentrum für Astrophysik der Harvard University, geschrieben auf Twitter Das, was die Leute am Donnerstagabend im pazifischen Nordwesten sahen, war Teil einer SpaceX Falcon 9-Rakete, die Anfang März abgefeuert wurde. Die Trümmer seien nach 22 Tagen im Orbit wieder in die Atmosphäre gelangt, sagte er.

Die Falcon 9 Raketen beförderten Fracht und Satelliten seit Jahren im Weltraum. SpaceX hat letztes Jahr einen Falcon 9 verwendet, als er wurde das erste private Unternehmen, das Astronauten in die Umlaufbahn brachte.

Herr McDowell schrieb, dass die über Seattle sichtbaren “Weltraummüll” das Ergebnis eines Bruchs waren, der etwa 30 Meilen über dem Flugplatz der Flugzeuge auftrat. Trümmer von Falcon 9, die an Land fielen, seien “wahrscheinlich nicht groß”, fügte er hinzu und würden höchstwahrscheinlich in die Rocky Mountains nahe der kanadischen Grenze fallen.